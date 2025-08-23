Los Chicago Bears remontaron un marcador adverso de 27-10 en el último cuarto y vencieron 29-27 a los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium, con un pase decisivo de Tyson Bagent a Jahdae Walker.

Los Chicago Bears cerraron su pretemporada de la NFL de forma invicta al superar 29-27 a los Kansas City Chiefs con un touchdown en la última jugada del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium.

El equipo de Illinois llegó al último cuarto con desventaja de 27-10, pero el mariscal de campo Tyson Bagent comandó una remontada histórica con tres pases de anotación, 20 lanzamientos completos y 212 yardas aéreas.

A falta de seis segundos en el reloj, Bagent conectó un pase a Jahdae Walker, quien selló la victoria con el touchdown decisivo.

Por su parte, Patrick Mahomes jugó de inicio con Kansas City, logrando 143 yardas y un pase de anotación hacia Rashee Rice, apoyado en los acarreos de Isiah Pacheco y Elijah Mitchell. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la tercera derrota de los Chiefs en pretemporada.

El triunfo llega justo después de que Bagent firmara el miércoles una extensión de contrato por dos años y 10 millones de dólares, colocándose como una opción seria para liderar a Chicago en la campaña regular.

El novato Caleb Williams también tuvo participación con los Bears, acumulando 113 yardas y un pase de anotación con 11 envíos completos.

Los Bears debutarán en la temporada 2025 como locales frente a los Minnesota Vikings, mientras que los Chiefs viajarán a Sao Paulo, Brasil, para enfrentar a los Los Ángeles Chargers.