El jalisciense expone los cuatro títulos mundiales más importantes de la división de peso supermediano. Mientras que Crawford busca ser campeón en otra división más.

Esta noche ha comenzado la pelea más esperado del año: Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Terence Crawford, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos (EU).

El jalisciense expone los cuatro títulos mundiales más importantes de la división de peso supermediano: los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Mientras que Crawford, quien ya ha pasado por varias divisiones de peso ligero, superligero, welter y superwelter, busca ser campeón indiscutido en otra división más; en esta ocasión en peso supermediano.

De último momento la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford

La pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford ha sufrido un cambio de último momento, algo

El periodista de ESPN, señaló que el himno mexicano no será entonado durante el combate.

‘’Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en Canelo vs Crawford“ , publicó a través de su cuenta de X.

¿Dónde ver la pelea en vivo?

La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se transmite totalmente en vivo a través de la plataforma de streaming Netflix, por lo que no se podrá disfrutar en televisión de paga o abierta.