El youtuber Paulo Chavira apostó en un casino de Las Vegas la cantidad de 100 mil dólares a la victoria del 'Canelo' Álvarez, esperando que se coronara nuevamente como campeón del peso supermediano.

La derrota del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford la noche del pasado sábado en el estadio Allegiant de Las Vegas encendió al público mexicano y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Desde graciosos memes y chistes agrios hasta largos monólogos que dejaron ver la decepción del público mexicano frente a la derrota por decisión unánime del tapatío en el cuadrilátero. Sin embargo, los que más sufrieron con la victoria de Crawford fueron los bolsillos de los apostadores empedernidos que pusieron en juego su dinero.

Paulo Castillo Chavira, es un creador de contenido mexicano, conocido por hacer apuestas de cantidades exorbitantes a deportistas en combates, presumiendo de su impoluta habilidad para acertar pronósticos deportivos y levantando polémica por sus controversiales comentarios sobre el mundo del deporte.

En esta ocasión, Chavira apostó en un casino de Las Vegas la cantidad de 100 mil dólares (Dos millones de pesos mexicanos aproximadamente) a la victoria del 'Canelo' Álvarez, esperando que se coronara nuevamente como campeón del peso supermediano.

Antes de asistir al combate, Chavira compartió con sus seguidores a través de TikTok, el ticket que aseguraba su participación en la apuesta y mostró el momento en que entregaba el dinero en efectivo en el casino. "Gana güero, por favor!" , coreaba entre suplicas.

No obstante, los resultados fueron otros y la caída de Álvarez en el ring terminó en una pérdida millonaria para el youtuber. Chavira calificó esta jugada como "la apuesta más grande" de su vida y sorprendió a todos los aficionados del deporte.

Finalmente, a pesar del duro golpe a sus bolsillos, el tipster mantuvo su sentido del humor en redes.