Toluca se impuso 3-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, con goles de Alexis Vega, un autogol y Robert Morales, colocándose en la cuarta posición de la tabla general del Apertura 2025.

Los Diablos Rojos de Toluca consiguieron una importante victoria 3-1 frente al Atlético de San Luis, en partido de la jornada 7 del Apertura 2025, disputado este viernes en el Estadio Alfonso Lastras.

El resultado permite al equipo dirigido por Antonio Mohamed escalar al cuarto puesto de la clasificación general, mientras que San Luis no logró aprovechar su condición de local.

28’: Alexis Vega abrió el marcador con un disparo cruzado desde fuera del área (0-1)

con un desde fuera del área (0-1) 45’: Jesús “Canelo” Angulo disparó, Román Torres desvió hacia su propia portería y aumentó la ventaja para Toluca (0-2)

disparó, desvió hacia su propia portería y aumentó la ventaja para Toluca (0-2) 60’: Robert Morales definió por encima de Andrés Sánchez para sentenciar prácticamente el encuentro (0-3)

definió por encima de para sentenciar prácticamente el encuentro (0-3) 64’: Luis Nájera descontó para San Luis con un tiro dentro del área grande (1-3)

El conjunto local intentó reaccionar en la parte final, pero el dominio y la ventaja de Toluca fueron determinantes para quedarse con los tres puntos.

El momento más tenso se vivió al minuto 77, cuando Rodrigo Dourado sufrió un golpe en la cabeza que le provocó sangrado.

Se activó el protocolo de conmoción, aunque minutos después el jugador pudo reincorporarse al juego.



