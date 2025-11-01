El mexicano fue titular, jugó 72 minutos y puso el pase del 1–0 para Ryan Sessegnon. Fulham llegó a 11 puntos en 10 fechas; Wolves sigue último con 2 unidades.

El Fulham salió del bache con un triunfo de 3-0 sobre el Wolverhampton, juego en el que Raúl Jiménez fue titular y dio una asistencia.

Luego de cuatro derrotas consecutivas en la Premier League, el cuadro londinense volvió a sumar de a tres puntos a costa del sotanero de la clasificación. Jiménez colaboró en el primer gol del Fulham, con un trazo al espacio para Ryan Sessegnon, quien se enfiló al área y definió al minuto 9.

Harry Wilson al 62' y un autogol de Yerson Mosquera al minuto 75 dieron forma al marcador en Craven Cottage, donde Jiménez fue aplaudido tanto por la afición local como la visitante por su exitoso pasado con los Wolves.

El Fulham llegó a 11 puntos en 10 juegos disputados y se aleja de los puestos de descenso, mientras que el Wolverhampton es último, con apenas dos unidades.







