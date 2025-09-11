Con el cierre de fichajes a la vuelta de la esquina, Pumas mantiene negociaciones con Anthony Martial y analiza a Cristian Arango como alternativa.

A horas del cierre del mercado de fichajes en la Liga MX, Pumas UNAM sorprendió al colocarse en el centro de los rumores por la posible llegada del delantero francés Anthony Martial, exManchester United y actual jugador del AEK Atenas.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el atacante de 29 años es uno de los nombres que la directiva universitaria maneja para reforzar la ofensiva, luego de liberar una plaza de extranjero con la salida del peruano Piero Quispe al Sydney FC.

No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ??https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Un fichaje complicado por el salario

Martial podría llegar al Pedregal en calidad de préstamo, sin costo de traspaso, ya que busca minutos de juego para recuperar protagonismo en su carrera. Sin embargo, el principal obstáculo es su salario, que complica las negociaciones pese a que las pláticas llevan varios días.

La aplicación 365Scores reportó que las gestiones continúan, aunque reconoció que la operación luce difícil por la cercanía con el cierre de registros, que culmina este viernes 12 de septiembre.

Opciones en el ataque universitario

Pumas cuenta actualmente con Guillermo Martínez y José Juan Macías como principales delanteros, pero la directiva busca un refuerzo de peso que impulse al equipo en el Apertura 2025 bajo la dirección de Efraín Juárez.

Además de Martial, los felinos han sondeado al colombiano Cristian 'Chicho' Arango, del San José Earthquakes de la MLS. No obstante, esa negociación luce aún más complicada debido a que el mercado estadounidense ya cerró y el club californiano no tendría margen para reemplazarlo.

De concretarse, la llegada de Martial sería uno de los fichajes más sonados del futbol mexicano en los últimos años, sumándose a la lista de refuerzos internacionales que ha sorprendido a la Liga MX.

