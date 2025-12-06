Una sede mexicana será el escenario del encuentro número mil en la historia de la Copa del Mundo, un hito que corresponde al enfrentamiento entre las selecciones de Túnez y Japón, programado para disputarse en el Estadio BBVA.

El futbol mundial celebrará un hito histórico en territorio mexicano. El país albergará el partido número mil (1,000) en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. El encuentro, que corresponderá a un duelo de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

La sede regiomontana se llevará los reflectores internacionales al ser el escenario elegido para conmemorar este logro estadístico. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Comité Organizador anunciaron que el partido histórico se jugará el 20 de junio de 2026.

El encuentro que marcará el hito será el enfrentamiento entre las selecciones de Túnez y Japón. Ambos equipos se medirán en un duelo correspondiente a la fase de grupos, que contará con la participación de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.

El Comité Organizador de Monterrey celebró la noticia en redes sociales, destacando la trascendencia del evento en la ciudad. En su mensaje oficial, señalaron: "El partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa, el estadio Monterrey. El 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre cuando la selección de Túnez y de Japón disputen más que tres puntos. 1,000 partidos, 1,000 historias y 1,000 recuerdos que se sellarán con nuestra gente recibiendo al mundo. ¡Estamos más que listos!".

Sede histórica

México, como país co-anfitrión, acogerá un total de 13 partidos durante la Copa del Mundo, sin contar los encuentros que disputará la Selección Nacional. El anuncio de las sedes y horarios de cada partido de la fase de grupos se dio a conocer recientemente, revelando la distribución de los juegos en los estadios mexicanos.

De los 13 encuentros no protagonizados por el equipo local, dos destacan por su relevancia. Uno de ellos es el duelo entre Uruguay y España, que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara. No obstante, el choque entre Túnez y Japón en el Estadio BBVA será el que ostente el título de partido número mil del torneo.

Legado mundialista

La celebración de este encuentro en México subraya el legado del país en la historia del futbol internacional, consolidándose como una nación de gran tradición en el deporte. La elección del Estadio BBVA para este propósito también valida el cumplimiento de los estrictos estándares de calidad y tecnología de última generación que la FIFA exige para los terrenos de juego.

Los estadios mexicanos que fungirán como sede del torneo serán evaluados a fondo en los meses previos al evento. La infraestructura logística, la seguridad y la funcionalidad de los recintos son requisitos obligatorios para albergar la Copa del Mundo. El Comité Organizador intensificará los trabajos para asegurar que la celebración del partido número mil se desarrolle sin contratiempos.



