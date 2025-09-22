El portero mexicano Guillermo Ochoa fue titular en su primer partido con el AEL Limassol FC en la Primera División de Chipre, donde enfrentó al Omonia Nicosia en la Jornada 4 de la temporada 2025-26.

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa tuvo su primer partido como titular con el AEL Limassol FC en la Primera División de Chipre, apenas unos días después de su llegada al club.

El director técnico italiano Paolo Tramezzani decidió incluirlo en el once inicial del encuentro correspondiente a la Jornada 4, disputado ante el Omonia Nicosia, uno de los rivales históricos del futbol chipriota.

Formado en las fuerzas básicas del Club América, Ochoa suma ahora un nuevo destino en su trayectoria profesional, que incluye experiencias en Francia, España, Bélgica, Italia y Arabia Saudita, además de ser figura de la Selección Mexicana en cinco Copas del Mundo.

Con el AEL Limassol, el portero de 40 años buscará aportar su experiencia para fortalecer al equipo en la temporada 2025-26, donde el club aspira a ser protagonista en la liga local.

El debut de Ochoa representa un nuevo reto en su carrera, consolidando su lugar como uno de los futbolistas mexicanos con mayor trayectoria internacional en el balompié europeo.



