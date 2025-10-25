El exfutbolista y entrenador mexicano “Manolo” Lapuente, destacado por sus logros con clubes de la Liga MX y la Selección Nacional, murió este sábado.

Manuel Lapuente, exdirector técnico de la Selección Mexicana y figura emblemática del futbol nacional, falleció a los 81 años, confirmaron fuentes a ESPN. “Manolo”, como era conocido de manera cariñosa, fue uno de los entrenadores más exitosos de la historia de México.

Una trayectoria exitosa en la Liga MX

Lapuente conquistó cinco títulos de Liga MX como estratega: dos con Puebla (1982-83 y 1989-90), dos con Necaxa (1994-95 y 1995-96) y uno con América (Verano 2002), poniendo fin a una década sin campeonatos para el club azulcrema. Además, obtuvo Copas, Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

En su etapa como jugador, Lapuente debutó con Monterrey y luego defendió los colores de Necaxa, Puebla y Atlas, club con el que se retiró. También formó parte de la Selección Nacional y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

Director de la Selección Nacional

Su éxito en los clubes lo llevó al banquillo del Tri en dos etapas: 1990-91 y 1997-2000. Durante su segunda etapa, Lapuente dirigió a México en el Mundial de Francia 1998, llevando al equipo a los octavos de final. Además, logró la Copa Oro 1998 y la Copa FIFA Confederaciones 1999, considerada por muchos como el mayor logro de la Selección Mayor al vencer a Brasil 4-3 en la final en el Estadio Azteca.

Entre los protagonistas de aquel histórico partido se destacaron Miguel Ángel Zepeda, quien anotó un doblete, así como Manuel Abundis y Cuauhtémoc Blanco.

Su último equipo dirigido fue Puebla en 2013, y desde entonces se retiró de los banquillos.

Manuel Lapuente no solo será recordado por los títulos obtenidos, sino también por su carácter, su pasión por el futbol y su capacidad para dejar huella tanto en jugadores como en aficionados.