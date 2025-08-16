A menos de 300 días del Mundial, Guillermo Ochoa sigue sin club, pero Mazatlán aparece como posible destino en la Liga MX. El portero busca mantenerse competitivo rumbo a la Copa del Mundo.

El portero mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa, de 40 años, continúa sin definir su futuro profesional a menos de un año del próximo Mundial, donde aspira a convertirse en el primer jugador mexicano convocado a seis Copas del Mundo.

De acuerdo con reportes de TUDN, el club Mazatlán FC analiza la posibilidad de ficharlo para reforzar su portería y darle continuidad competitiva de cara a la justa mundialista.

Actualmente, el equipo sinaloense cuenta con Ricardo Gutiérrez, Víctor Alcaráz y Ricardo Rodríguez en la plantilla de porteros, aunque ninguno con la experiencia internacional de Ochoa.

Hasta el momento no se han entablado negociaciones formales, pero la posibilidad mantiene expectativa entre la afición y el entorno de la Selección Mexicana.

Tras finalizar su etapa en Europa, el guardameta necesita un nuevo club que le permita mantenerse en ritmo para ser considerado por el técnico Javier Aguirre, quien evaluará el desempeño de los porteros mexicanos en los próximos meses.



