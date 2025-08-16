El delantero mexicano sigue sin aparecer en la Liga MX debido a una molestia muscular en la pantorrilla izquierda. Su último partido oficial con Chivas fue en el Clausura 2025.

Las Chivas del Guadalajara reciben este sábado a los Bravos de Juárez en el estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo llega con la obligación de ganar tras la derrota ante Santos Laguna en Torreón, pero lo hará nuevamente sin la presencia de Javier "Chicharito" Hernández.

Las lesiones han marcado el regreso del delantero al futbol mexicano y lo han mantenido fuera de actividad. Su último partido oficial con el Rebaño fue en la jornada final del Clausura 2025. Actualmente, una molestia muscular en la pantorrilla izquierda le impide volver a las canchas.

El balance de "Chicharito" en su regreso

Desde su retorno a la Liga MX, Hernández ha disputado 34 partidos entre la Liga y la Copa de Campeones de Concacaf. Sin embargo, su aporte ha sido limitado: únicamente ha marcado tres goles y otorgado una asistencia.

Hasta ahora no hay una fecha definida para su regreso a la convocatoria rojiblanca, lo que mantiene la incertidumbre entre la afición que esperaba verlo brillar en su segunda etapa con el club.

Convocados de Chivas contra Juárez