Después de tres meses sin actividad, Raúl Jiménez volvió a la cancha con el Fulham y lo hizo de forma destacada, marcando un golazo de tiro libre en el amistoso frente al Eintracht Frankfurt, disputado este sábado en Craven Cottage, Londres.

Al minuto 35, el delantero mexicano tomó el balón para ejecutar una falta directa desde las afueras del área. Con un disparo colocado hacia el poste derecho, superó la barrera y venció al portero rival, que no pudo evitar que el esférico terminara en la red pese a su estirada.

Gol de tiro libre de Raúl Alonso Jiménez con Fulham, ante Eintracht Frankfurt. Al medio tiempo el equipo del mexicano ganan con ese tanto.



Jiménez, quien busca consolidarse como uno de los delanteros titulares de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, se mostró activo en el ataque y participativo en el juego ofensivo del Fulham, que utilizó este amistoso como parte de su preparación de pretemporada.