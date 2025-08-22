El técnico Javier Aguirre llamó a 23 futbolistas de la Liga MX para un microciclo en el CAR, de cara a los amistosos de septiembre ante Japón y Corea del Sur rumbo al Mundial 2026.

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó una convocatoria de 23 futbolistas de la Liga MX para un microciclo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, como parte de la preparación hacia la Copa Mundial de 2026.

La lista incluye a jugadores jóvenes como Denzell García (Juárez), Diego Campillo (Chivas) y la “Hormiga” González (Guadalajara), además de elementos con experiencia en la Selección Mayor como Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América) y Germán Berterame (Monterrey).

Este microciclo se realiza sin futbolistas que militan en Europa, ya que no corresponde a fecha FIFA. Servirá como base de evaluación para las convocatorias oficiales de septiembre, cuando México enfrente a Japón en Oakland y a Corea del Sur en Nashville.

Porteros: Sebastián Jurado (FC Juárez), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca).

Defensas: Denzell García (FC Juárez), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Monterrey), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Alonso Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Monterrey), Bryan González (Chivas).

Mediocampistas: Diego Campillo (Chivas), Fidel Ambriz (Monterrey), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca).

Delanteros: Isaías Violante (América), Diego Lainez (Tigres), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Chivas).

Partidos confirmados para 2025

Además del microciclo, la Selección Mexicana disputará seis partidos de preparación en el segundo semestre del año:

Septiembre: Japón (Oakland) y Corea del Sur (Nashville).

Octubre: Colombia (Dallas) y Ecuador (Guadalajara).

Noviembre: Uruguay (Torreón) y Paraguay (Monterrey).

La escuadra nacional llega a esta etapa tras conquistar la Copa Oro y la Concacaf Nations League, logros que consolidan al equipo rumbo al Mundial 2026.