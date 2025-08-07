Chivas enfrentará este jueves 7 de agosto a FC Cincinnati a las 17:00 h (CDMX) en el TQL Stadium, cerrando su participación en la Leagues Cup 2025.

Chivas de Guadalajara cierra su etapa de grupos en la Leagues Cup 2025 frente a FC Cincinnati este jueves 7 de agosto, aunque ya eliminado del torneo. El partido se disputará en el TQL Stadium de Cincinnati, con inicio pactado a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La única forma de seguir el encuentro es a través de MLS Season Pass, disponible en la aplicación Apple TV. No habrá cobertura por televisión abierta ni canales lineales en México.

La señal de MLS Season Pass incluirá comentarios en español e inglés, sin restricciones de territorio. El horario en otros países será: Argentina y Chile 20:00, Perú y Colombia 18:00, España 01:00 del día siguiente.

La transmisión contará con relato en inglés y español; en local, también habrá opción de radio: en inglés por ESPN 1530 y en español por La Mega 101.5 FM.



