La Champions League regresa con su nuevo formato y arranca este martes con duelos clave entre equipos como Real Madrid, Arsenal, PSG y Juventus.

La Champions League vuelve este martes con el inicio de la fase de liga, formato estrenado la temporada pasada y que coronó al PSG como campeón. La competencia busca mantener la emoción en cada jornada con enfrentamientos más equilibrados e impredecibles.

Entre los equipos que arrancan su camino en el torneo se encuentran el Real Madrid, Manchester City, PSG, Arsenal, Juventus y Villarreal, entre otros clubes europeos de alto nivel.

Partidos de la Champions League hoy

Estos son los encuentros programados para este martes 16 de septiembre de 2025, con sus respectivos horarios y canales de transmisión en México:

PSV vs Union Saint-Gilloise – 10:45 hrs – Caliente TV y FOX

Athletic Bilbao vs Arsenal – 10:45 hrs – HBO Max y TNT

Juventus vs Borussia Dortmund – 13:00 hrs – Caliente TV y FOX

Benfica vs Qarabag – 13:00 hrs – Caliente TV

Tottenham vs Villarreal – 13:00 hrs – HBO Max y Space

Real Madrid vs Marsella – 13:00 hrs – HBO Max y TNT

Un formato que promete más drama

Con la eliminación de los grupos de cuatro equipos, la fase de liga garantiza que cada partido tenga peso en la clasificación, lo que mantiene la tensión hasta la última fecha.

El reto será comprobar si el nuevo sistema vuelve a dar espacio a sorpresas o si los clubes más poderosos mantienen su dominio.



