Vicoming by Diseños se levantó de un 7-1 en contra y venció 11-8 a Tomateros de Hermosillo para colocarse a una victoria de las semifinales de la Liga del Sol.

Con una espectacular reacción en el último tercio del juego, Vicoming by Diseños protagonizó una remontada memorable al vencer 11-8 a los Tomateros de Hermosillo, para colocarse a una victoria de las semifinales en la Liga del Sol, edición 'Gabito Ballesteros'.

El conjunto de los diseñadores llegó a estar abajo 7-1 desde el tercer rollo, pero no bajó los brazos y con un encendido cierre ofensivo le dio la vuelta al marcador para consumar una de las sorpresas de la postemporada.

El triunfo se lo llevó Carlos Gastélum, quien lanzó 5.2 entradas en blanco, con seis ponches y apenas un hit permitido en labor de relevo. En el noveno episodio, el manager de Vicoming mandó al montículo a Omar Noperi y Juan Ibarra para asegurar los dos últimos outs del encuentro.

Desde el inicio, los Tomateros tomaron ventaja con un doble productor de Carlos Ortiz que envió a Jorge Sesma al plato. Vicoming igualó en el segundo inning con la velocidad de José Luis Vitela, quien aprovechó un lanzamiento descontrolado para anotar el 1-1.

Los Tomateros retomaron el control con un ataque explosivo en el tercer episodio, donde Tadeo Félix conectó un jonrón por el jardín izquierdo y Carlos Ortiz logró un cuadrangular dentro del terreno. Posteriormente, David Liera vació las bases con un triple que puso la pizarra 7-1.

Sin embargo, el relevo de los Tomateros perdió el control del juego en la parte final. En el séptimo y octavo inning, Vicoming fabricó cinco carreras que empataron el encuentro. En el "lucky seven", los diseñadores anotaron tres veces, y en el octavo, un error defensivo y un imparable de Miguel Angulo impulsaron el empate a siete.

Ya en el noveno rollo, Vicoming completó su gran remontada con un rally de cuatro carreras, destacando el sencillo productor de Salvador Torres, además de los batazos oportunos de Carlos Munguía y Miguel Angulo para sellar el 11-7. Los Tomateros solo pudieron descontar una más con base por bolas a Tadeo Félix.

Con este resultado, Vicoming se adelanta 1-0 en la serie y buscará su pase a semifinales en el próximo juego.

Si Tomateros empata la serie, se disputará un tercer y decisivo encuentro.

Resultados

Quinto Nivel 3-2 Antracitas de México

IP17 13-1 R&R Sport Complex

Vicoming 11-8 Tomateros de Hermosillo

Hoy

Amigos de Ramón Corral vs AJ3

Hora: 7:30 PM

Lugar: Cárcamo 2

Transmisión: YouTube