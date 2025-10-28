La triatleta olímpica sonorense concluyó una campaña intensa con finales en Australia y top 10 en series clave; descansará en Hermosillo antes de reanudar su preparación en Guadalajara, con la mira en Centroamericanos 2026, Panamericanos 2027 y Los Ángeles 2028.

Tras cerrar su temporada con la Final de la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón en Wollongong, Australia, la olímpica sonorense Rosa María Tapia Vidal hará una pausa breve en Hermosillo antes de retomar su base de entrenamiento en Guadalajara, enfocada ya en el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

De acuerdo con su historial 2025, la sonorense firmó actuaciones destacadas en las Series por encima del top 10 y mantuvo presencia en la liga profesional Supertri.

La recta final del año incluyó su participación en la Final de la Serie en Australia, donde se ubicó en la posición 22 de la élite femenil (2:00:18). En el calendario de la Serie, sus mejores resultados del 2025 fueron el séptimo lugar en Yokohama y el quinto en Abu Dabi; en este último paró el crono en 54:46 minutos, dentro de la élite mundial. En el ranking de World Triathlon se mantiene en zona alta (alrededor del top 15).

En circuito corto profesional, Tapia Vidal debutó en la Supertri, donde compitió en formatos “Enduro” y “Eliminator”, caracterizados por pruebas encadenadas de alta intensidad y eliminación por diferencia de tiempo.

Tapia Vidal, de veintiocho (28) años, se convirtió en París 2024 en la primera sonorense del triatlón en Juegos Olímpicos. En el relevo mixto, México terminó en el lugar 13 y la sonorense marcó uno de los mejores parciales del segundo relevo (22:31).

En lo individual, finalizó en el sitio 18. Esos antecedentes sostienen su proyección hacia el nuevo ciclo que incluye Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y Juegos Panamericanos Lima 2027 como escalas hacia Los Ángeles 2028.



