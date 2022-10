Analista de ESPN peleará previo a la 'Tyson' vs. 'Nica' en Hermosillo

La sonorense María Alejandra Espinoza Aguilar, analista de Espn formará parte de la cartelera de este viernes que tendrá como combate estelar un nuevo enfrentamiento entre Hernán 'Tyson' Márquez y 'Nica' Concepción.

La nacida en Ciudad Obregón es reconocida en el mundo del pugilismo por sus análisis que expresa cada fin de semana en las transmisiones de box.

“Soy guionista y tengo una casa productora, precisamente como era modelo ahí conocí a mi socio que es director, aparte tengo pues esta faceta de boxeo y a raíz de eso me llamaron de ESPN, en un trabajo soñado”, comentó para medio especializado en Boxeo.

Fue en agosto de 2021 cuando comenzó a aparecer en las transmisiones de Espn como analista, ha comentado las peleas de: Canelo Álvarez vs Caleb Plant, Errol Spence Jr vs Yordenis Ugás, Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol Gervonta Davis vs Rolly Romero, entre otras.

Antes de debutar de manera profesional, la joven de 34 años fue modelo, maestra de literatura, productora y guionista. Además del deporte de los puños, practicó por algunos años natación y karate.

Viajó a Monterrey donde realizó sus estudios universitarios, en sus tiempos libres inició en su vida en el modelaje que le ayudó a costear sus gastos por un tiempo.

Espinoza Aguilar ostenta un récord de tres combates disputados en los que se ha llevado la victoria. En uno de esos combates venció a su rival con un poderoso nocaut.