La sonorense Millaray Castro se coronó subcampeona juvenil en la Copa Premium de Triatlón en Iquique, con 1:05’53” en natación, ciclismo y carrera. México hizo el 1–2 con el oro de Cinthia López; el bronce fue para la costarricense Victoria Arce.

La triatleta sonorense Millaray Castro Álvarez conquistó la medalla de plata en la categoría Juvenil Femenil de la Copa Premium de Triatlón, disputada en la Playa Cavancha de Iquique, Chile, al registrar 1:05’53” en el acumulado de natación, ciclismo y carrera.

De acuerdo con los resultados oficiales del certamen continental, Castro abrió con 12:30 en el segmento de natación, cronometró 32:04 sobre la bicicleta y cerró con 18:54 en carrera a pie; sus transiciones marcaron un minuto con veintiocho (1:28) y cincuenta y seis (56) segundos, respectivamente. Con ese desempeño, México ocupó los dos primeros lugares del podio juvenil: el oro fue para la también mexicana Cinthia López con 1:04’49”, mientras que la costarricense Victoria Arce se quedó con el bronce en 1:07’01”.

El doblete mexicano en un evento premium del calendario continental reafirma el momento de la base juvenil y proyecta a Castro como carta de Sonora rumbo a selectivos nacionales e internacionales de la temporada dos mil veintiséis (2026).

Según la organización, en la categoría Juvenil Femenil tomaron la salida catorce (14) triatletas —cuatro no finalizaron— dentro de un evento que convocó a alrededor de 350 participantes de América. Las pruebas se desarrollaron en circuito costero con mar abierto y ruta urbana en ciclismo y carrera.



