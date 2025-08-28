La sexta edición del 21K Trail Río Sonora se realizará el 21 de septiembre en los pueblos de Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac y Banámichi, con bolsa de premios superior a 40 mil pesos.

En el marco de la agenda turística de la Secretaría de Economía y Turismo de Sonora, se presentó la sexta edición del 21K Trail Río Sonora, conocido como el Medio Maratón del Río Sonora, que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre.

La conferencia fue encabezada por la subsecretaria de Turismo estatal, Brenda Lizeth Córdova Busani, y el presidente de la OCV de la Ruta del Río Sonora, Guillermo Molina, quien subrayó la relevancia de este evento deportivo para la derrama económica y promoción cultural de los pueblos de la región.

Sedes y distancias

El maratón recorrerá los paisajes serranos de Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac y Banámichi, con tres categorías:

21K: salida en Banámichi, 6:00 a.m.

10K y 5K: salida en Aconchi, 7:00 a.m.

Meta unificada en San Felipe de Jesús

Inscripciones y premios

Las inscripciones están abiertas vía WhatsApp al 662 182 0506 y en línea a través de trizon.mx. La entrega de kits será el sábado 20 de septiembre en la plaza pública de Aconchi.

La bolsa de premios supera los 40 mil pesos, lo que lo consolida como uno de los eventos deportivos más atractivos de la sierra sonorense.