Los fronterizos perdieron 6-4 frente a Mariscos Los Ramones y cerraron la fase regular con doble descalabro en la edición Gabito Ballesteros.

Mariscos Los Ramones cerró su participación en la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, con una sonrisa, tras imponerse 6-4 a AJ3 Agua Prieta en duelo pendiente celebrado en el estadio Víctor 'Cadillo' Saiz.

Con este resultado, el conjunto fronterizo perdió la oportunidad de escalar posiciones en la recta final de la fase regular, mientras que los 'Monchis' se despidieron dejando buena impresión en su último compromiso.

El encuentro se mantuvo sin anotaciones hasta el tercer inning, cuando Los Ramones despertaron a la ofensiva con un rally de cinco carreras que definió el rumbo del juego.

Con las bases llenas y un out, David Baldenegro, Ramón Hernández y Ernesto González conectaron imparables consecutivos que pusieron el 3-0 en la pizarra. Luego, un rodado de Alan González provocó un error en el tiro a primera, que permitió dos carreras más para ampliar la ventaja 5-0.

AJ3 reaccionó en la parte baja del episodio con pasaporte a Jorge González y un imparable productor de dos carreras de Mario Vega, que acercó a los de Agua Prieta 5-3.

En el quinto rollo, Eric Castañeda respondió con doblete remolcador para poner el 6-3 a favor de Los Ramones, mientras que Mario Vega volvió a producir en el cierre con elevado de sacrificio que selló el definitivo 6-4.

En su segundo compromiso de la jornada, AJ3 volvió al campo para enfrentar a Antracitas de México, pero cayó 2-1, cerrando así su participación en la fase regular de la Liga del Sol.

Se viene la postemporada

La directiva de la Liga del Sol anunciará el lunes los cruces de playoffs, en los que participarán los ocho mejores equipos del standing.

Antes del arranque de la postemporada, programado para el martes, se llevará a cabo el tradicional Draft de Refuerzos, en el que los clasificados podrán elegir un jugador de los equipos eliminados para fortalecer sus rosters.

Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 7-2 .778 - IP17 7-2 .778 - Quinto Nivel 6-3 .667 1.0 Tomateros de Hermosillo 6-3 .667 1.0 Vicoming by Diseños 5-4 .556 2.0 Antracitas de México 5-4 .500 2.5 R&R Sport Complex 4-5 .444 3.0 AJ3 2-7 .250 4.5 Pollo Feliz 2-7 .222 5.0 Mariscos Los Ramones 1-8 .125 6.5