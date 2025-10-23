El campeón Quinto Nivel superó 3-2 a Antracitas de México y se colocó a un triunfo de las semifinales, mientras IP17 ganó por nocaut en el arranque de la postemporada.

En un auténtico duelo de pitcheo que se definió en el sexto rollo, Quinto Nivel, actual campeón, dio un golpe de autoridad al vencer 3-2 a Antracitas de México en el inicio de los playoffs de la Liga del Sol, edición 'Gabito Ballesteros', colocándose a un triunfo de las semifinales.

El encuentro se mantuvo igualado hasta la parte baja del sexto episodio, cuando los músicos rompieron el empate con un ataque de dos carreras que resultó decisivo.

Luis Villavicencio y Nolan Córdova protagonizaron un cerrado enfrentamiento desde la loma, pero fue Villavicencio quien salió con el brazo en alto tras una destacada labor de seis entradas con 10 ponches. Córdova cargó con la derrota pese a permitir solo tres carreras en 5.1 innings.

Antracitas tomó ventaja en la primera entrada, aprovechando un breve descontrol de Villavicencio. Alexis Virgilio conectó doblete y más tarde anotó el 1-0 tras un error defensivo.

El empate llegó en la segunda, cuando Enrique Cuevas conectó cuadrangular panorámico —el primer imparable del juego para Quinto Nivel— que puso la pizarra 1-1.

Villavicencio dominó por completo entre la tercera y quinta entrada, con una racha de seis ponches consecutivos, incluyendo un inning de tres chocolates.

En el sexto, Córdova otorgó pasaportes seguidos a Fernando Méndez y Damián Fimbres, lo que abrió la puerta para que Amed Galaz produjera las dos carreras de la diferencia con un imparable al jardín central.

Antracitas intentó reaccionar en la octava con un doblete remolcador de Alejandro Martínez ante el relevo de José Miguel Suchilt, quien lanzó tres entradas para preservar la ventaja y apuntarse el salvamento.

En el otro encuentro de la jornada, IP17 no tuvo complicaciones para imponerse 13-1 a R&R Sport Complex, por la vía del nocaut en siete entradas, y tomar también ventaja de 1-0 en su serie de postemporada.

Serie

Quinto Nivel 1-0 Antracitas de México

IP17 1-0 R&R Sport Complex

Hoy

Tomateros vs Vicoming

Hora: 7:30 PM

Lugar: Cárcamo 2

Transmisión por YouTube