Juan Orozco lanzó siete entradas sin carrera y guió a Amigos de Ramón Corral a la victoria 3-0 sobre AJ3 en el inicio de los cuartos de final de la Liga del Sol.

Con una joya de pitcheo de Juan Orozco, el equipo de Amigos de Ramón Corral se adelantó en la serie de cuartos de final de la Liga del Sol, edición 'Gabito Ballesteros', al vencer 3-0 a AJ3 en los campos de la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Orozco fue la gran figura del encuentro al lanzar siete entradas completas sin admitir carrera, con apenas dos imparables permitidos y dominio absoluto sobre la ofensiva rival.

La derrota fue para Nata Cota, quien también tuvo una sólida actuación de siete episodios, pero cargó con la derrota al recibir tres carreras y no contar con el respaldo ofensivo de su equipo.

Con este triunfo, los líderes del standing regular se colocan a una victoria de avanzar a las semifinales, mientras que AJ3 buscará empatar la serie el próximo viernes, en el segundo juego.

Se adueñan de la frontera

El encuentro comenzó con los de Ramón Corral tomando ventaja desde el primer episodio.

Con Enrique Trujillo en posición de anotar, Manuel Acuña conectó una línea entre izquierdo y central para abrir el marcador 1-0.

Instantes después, Óscar 'Cholo' Ramírez amplió la ventaja con elevado de sacrificio, permitiendo a Acuña timbrar el 2-0.

El dominio monticular de ambos equipos se mantuvo hasta la sexta entrada, cuando una pifia del segunda base Jovan Martínez, en batazo del propio 'Cholo' Ramírez, permitió que Acuña anotara nuevamente para el 3-0 definitivo.

En la octava entrada, Fernando Lerma relevó a Orozco y enfrentó dificultades al permitir par de hits que llenaron las bases.

El manager decidió entonces entregar la pelota a Fernando Zambrano, quien dominó a 'Chema' Enríquez con un batazo al central para cerrar la amenaza.

Zambrano volvió en la novena entrada y aseguró el triunfo con un relevo impecable, logrando el salvamento de dos entradas sin daño.