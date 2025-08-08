El grupo representará a Sonora en el Campeonato Regional Zona Uno 2025, del 10 al 14 de septiembre.

Un grupo de 11 jóvenes gimnastas de la escuela Oassys busca representar a Sonora en el Campeonato Regional Zona Uno 2025, que se celebrará del 10 al 14 de septiembre en La Paz, Baja California Sur. Para cumplir este objetivo, requieren apoyo económico.

El certamen reunirá a atletas de Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, quienes competirán en las cuatro pruebas de la gimnasia artística: salto, piso, viga y barras. Alcanzar este nivel no ha sido sencillo, pues exige años de preparación, disciplina y competencias previas para llegar al nivel 3, requisito indispensable para participar.

La directora de la escuela, Daissy Morán Romo, explicó que las gimnastas han trabajado durante dos años para llegar a este punto, muchas de ellas iniciando desde cero y sumando experiencia en torneos estatales y nacionales.

"Han participado en competencias como la Copa Internacional Olímpica en Hermosillo, la Copa Internacional Jaime Romero en Guadalajara y copas amistosas en Agua Prieta y Guaymas. Todo su entrenamiento ha estado enfocado en llegar a este regional, y lo han conseguido con esfuerzo y dedicación" , señaló.

El viaje a La Paz implica cubrir gastos de boletos de avión, hospedaje, transporte local, inscripción al evento, uniformes y otros insumos, lo que representa una inversión considerable para las familias.

"Son cinco días y sí es un gasto fuerte para los padres. Hasta ahora ellos han hecho todo lo posible, pero se necesita apoyo externo para poder solventar los gastos" , comentó la también entrenadora.

Daissy Morán Romo, directora de la escuela Oassys. (Foto: Cristian Ruiz/EXPRESO)

Las familias han iniciado campañas en redes sociales y actividades para recaudar fondos, pero aún falta cubrir una parte importante del presupuesto. La escuela ofrece a los patrocinadores colocar su nombre o logotipo en las camisetas del equipo, así como difusión en las redes sociales de la academia, que cuentan con un público activo y numeroso.

Para las gimnastas, esta competencia no sólo significa la posibilidad de obtener medallas, sino también una experiencia formativa que refuerza valores como disciplina, trabajo en equipo y perseverancia.

"Las niñas están preparadas física y mentalmente. Lo único que necesitamos ahora es el respaldo económico para llegar a La Paz y demostrar todo lo que han trabajado" , concluyó Morán Romo.

Las personas o empresas interesadas en apoyar pueden comunicarse con la escuela a través de su página de Facebook, 'Oassys Gimnasia', acudir a sus instalaciones en Avenida Tabasco #413, colonia Pimentel, en Hermosillo, o llamar al número 662 298 1214.