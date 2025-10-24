El jurado definió a Sofía Ibarra (tiro deportivo) como Atleta del año y a Ricardo Campillo (karate) como Entrenador; la paratleta Yalitzia Guadalupe Castillo ganó en Prospecto (15 años y menores). La votación se realizó el 23 de octubre de 2025 en la Codeson.

Sofía Ibarra (tiro deportivo) y Ricardo Campillo (karate) fueron elegidos ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025 en las modalidades de Atleta y Entrenador, respectivamente; en Prospecto (15 años y menores), la distinción fue para la paratleta de lanzamientos Yalitzia Guadalupe Castillo, al recibir doce (12) votos.

La votación se llevó a cabo el jueves 23 de octubre de 2025 en la Sala de Juntas del Centro Estatal de Medicina de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), con un jurado de diez (10) integrantes.

Participaron tres representantes de medios: Abel López (ERA Deportiva), José Luis Sibaja (Grada Norte) y Manuel Lizárraga; dos directivos de asociaciones: Marco Antonio Soto (taekwondo) y Lourdes Guadalupe Ferrel (triatlón).

Como ganadores anteriores, votaron Diana Miranda (Atleta, luchas asociadas) y Edson Rascón (Entrenador, handball). Completaron la mesa Luis Alberto Zepeda (multimedallista paralímpico), Janeth Wilson (ex softbolista internacional) y Raymundo Botello (coordinador estatal de Educación Física).

El director general de Codeson, Erubiel Durazo, presidió el evento y emitió el voto de calidad en los empates de Atleta (84) y Entrenador (78).



