Erubiel Durazo informó que Sidur ejecutará las obras, cuyo inicio se anunciará en los próximos días.

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) elabora el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la alberca del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, informó su titular, Erubiel Durazo Cárdenas.

El funcionario explicó que la instalación presenta diversas fallas estructurales que hacen urgente su intervención.

"La alberca del CUM tiene vicios ocultos y requiere una rehabilitación integral. Afortunadamente, ya contamos con la autorización para iniciar este proceso" , señaló.

Durazo Cárdenas detalló que el plan contempla la renovación del sistema de bombas y calderas, con el propósito de que la alberca opere en condiciones óptimas y pueda albergar un mayor número de actividades deportivas y competencias.

Agregó que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) será la encargada de ejecutar las obras, por lo que en los próximos días se anunciará la fecha en que deberán desalojarse las instalaciones para dar inicio a los trabajos de remodelación.

El titular de Codeson recordó que durante este año se ha trabajado en coordinación con Sidur y el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) en la rehabilitación de distintas unidades deportivas de Hermosillo, entre ellas las de la Ley 57, Luis Donaldo Colosio y Ana Gabriela Guevara.