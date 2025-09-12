Los Naranjeros de Hermosillo continúan con su preparación rumbo a la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Este viernes, el pitcher estelar Wilmer Ríos se incorporó oficialmente a los entrenamientos que dirige Juan Gabriel Castro en el estadio Fernando Valenzuela. El serpentinero sinaloense llega tras una destacada actuación en la Liga Mexicana de Beisbol con los Acereros de Monclova, donde terminó como líder en victorias con récord de 10-6 y una efectividad de 4.49. De manera curiosa, en esa misma campaña, Castro asumió la dirección del equipo acerero, por lo que ahora ambos compartirán experiencia tanto en verano como en invierno.

Ríos expresó su entusiasmo por trabajar bajo las órdenes del timonel.

“ Conocemos el modo de trabajo de Juan Gabriel. Es una persona que siempre busca ganar y que exige el máximo esfuerzo en cada juego. Para mí es importante entregarme al cien por ciento cada vez que me toca lanzar. Me apasiona jugar beisbol y el hecho de que él comparta esa visión me motiva todavía más. Tenerlo como manager tanto en verano como en invierno es algo que me ayuda mucho y me agrada bastante ”, comentó.

En días recientes, la organización confirmó también el regreso de Elmer Dessens como coach de pitcheo, luego de ausentarse la campaña anterior por otros compromisos. Además, se anunció la incorporación de Isidro “Chilo” Márquez como coach de bullpen, lo que generó confianza en Ríos.

“ La llegada de Chilo será algo muy positivo para la organización. Su experiencia y el éxito que tuvo en su carrera nos van a aportar mucho. Hermosillo siempre ha contado con buenos pitchers y ahora sumamos esos detalles que pueden marcar diferencia ”, señaló.

Por último, Ríos reconoció que sí acostumbra a fijarse metas personales para cada temporada, aunque enfatizó que lo más importante son los logros colectivos.

“ Siempre tengo objetivos individuales y espero que al final los números sean buenos, pero lo principal es aportar en cada salida para ayudar al equipo. Al final, todos tenemos el mismo objetivo: ganar y llegar al campeonato ”, concluyó.

Matt Foster, el sexto extranjero confirmado

El serpentinero Matt Foster fue presentado como el sexto refuerzo extranjero para el equipo de Naranjeros de Hermosillo. Originario de Valley, Alabama, Foster jugó beisbol colegial con la Universidad de Alabama y en 2016 fue firmado por los Medias Blancas de Chicago. Tras cuatro años en sucursales, debutó en Grandes Ligas en 2020 con una destacada campaña, logrando marca de 6-1 y efectividad de 2.20.

En total, el derecho suma cuatro temporadas en MLB con récord de 9-5, dos salvamentos y efectividad de 4.30 en 119.1 entradas, donde acumuló 117 ponches. En 2025 ha visto actividad con la sucursal Triple-A de los Diamondbacks de Arizona y en la Liga Mexicana de Beisbol con los Algodoneros de Unión Laguna.

Con el equipo lagunero brilló al registrar 3-0 con 0.66 de efectividad en 12 juegos, además de 13 ponches en 13.2 innings. Ahora, su experiencia y calidad llegarán al bullpen de los Naranjeros, donde se espera aporte solidez en los momentos clave de la próxima campaña invernal.