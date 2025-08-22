Quinto Nivel consiguió su primera victoria de la temporada al vencer 7-6 en extrainnings a AJ3 en el Estadio Reforma.

En un duelo lleno de volteretas y dramatismo, Quinto Nivel (1-1) logró su primera victoria en la Liga del Sol, Edición 'Gabito Ballesteros', al superar 7-6 en extrainnings a AJ3 (0-2) en el Estadio Reforma.

El encuentro permaneció sin anotaciones durante dos entradas y media gracias al sólido pitcheo de ambos equipos. Sin embargo, en la parte baja de la tercera entrada, Mario Vega rompió el cero con un imparable que llevó a Alan Samaniego al pentágono para abrir la pizarra.

Quinto Nivel buscó igualar el marcador con diferentes estrategias, incluyendo la "pelota chica", pero chocó con la defensa rival y la destacada labor del abridor Félix.

La clave llegó en el sexto episodio: Fernando Méndez inició con sencillo, Damián Fimbres recibió base por bolas y Enrique Cuevas ejecutó un toque de sacrificio. El cuerpo técnico de AJ3 optó por una base intencional a Fausto Osorio, pero Daniel Gracia elevó dentro del cuadro y dejó la presión al siguiente bateador. Miguel Vásquez apareció entonces con un roletazo por la antesala que produjo tres carreras, dos limpias y una más gracias a un error en el tiro al plato.

AJ3 reaccionó en la séptima entrada. Con José María Enríquez en los senderos y a dos outs de la derrota, Víctor Mazón conectó un cuadrangular que igualó la pizarra 3-3 y llevó el juego a extrainnings.

En la octava, Quinto Nivel retomó la ventaja. Miguel Vásquez volvió a responder con el madero y Saúl Félix impulsó dos carreras que le dieron la ventaja momentánea. La novena fronteriza no se rindió: Derek Urbalejo conectó un imparable que remolcó a Nata Cota, empatando nuevamente el juego y forzando una entrada adicional.

Finalmente, en un desenlace emocionante, el equipo campeón sacó la mejor parte y cerró el encuentro con victoria 7-6, sumando su primer triunfo de la temporada en la Liga del Sol.

Resultados - Jornada 2 Juego Marcador Amigos de Ramón Corral vs IP17 7-6 R&R Sport Complex vs Pollo Feliz 10-6 Tomateros de Hermosillo vs Mariscos Los Ramones 13-0 Antracitas de México vs Vicoming by Diseños 8-3 Quinto Nivel vs AJ3 7-6 Standing - Liga del Sol (tras Jornada 2) Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 2-0 1.000 - R&R Sport Complex 2-0 1.000 - Tomateros de Hermosillo 2-0 1.000 - Vicoming by Diseños 1-1 .500 1.0 IP17 1-1 .500 1.0 Quinto Nivel 1-1 .500 1.0 Antracitas de México 1-1 .500 1.0 AJ3 0-2 .000 2.0 Mariscos Los Ramones 0-2 .000 2.0 Pollo Feliz 0-2 .000 2.0