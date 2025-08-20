Los Tomateros de Hermosillo vencieron 13-0 a Mariscos Los Ramones y suman dos triunfos consecutivos en la Liga del Sol.

Los Tomateros de Hermosillo se unieron a la lista de equipos invictos en la edición 'Gabito Ballesteros' de la Liga del Sol al sumar su segunda victoria consecutiva. Este miércoles, en la continuación de la segunda jornada, vencieron 13-0 a Mariscos Los Ramones en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

El equipo de la Costa de Hermosillo mostró su poder ofensivo en la segunda mitad del encuentro, conectando seis extrabases y dos cuadrangulares, obra de Tadeo Félix y Daniel Durazo. Por su parte, la ofensiva de Los Ramones brilló por su ausencia, limitándose a apenas un par de imparables.

Tras la victoria, los Tomateros comparten la cima del standing con Amigos de Ramón Corral y R&R Sport Complex, todos con marca de 2-0. Mientras tanto, los marisqueros permanecen en el fondo de la clasificación con foja de 0-2.

Durante las primeras tres entradas, el pitcheo se mostró dominante por ambos lados, con Irving Ballesteros para los Tomateros y Joel Guzmán para Los Ramones. Sin embargo, en el cuarto episodio, los de la Costa despertaron ofensivamente. Con cuatro lanzadores relevando por Los Ramones, los Tomateros armaron un rally de tres carreras para tomar la ventaja 3-0.

Daniel Figueroa impulsó la primera anotación con un potente batazo al prado central que se convirtió en doble tras el bote, mientras que Jorge Sesma produjo dos más con un sencillo extendido hasta el mismo prado.

Los Tomateros ampliaron su ventaja en el quinto inning con dos carreras más: un elevado de sacrificio de Javier Moreno y un sencillo productor de Norberto Cáñez. En los sextos y séptimos episodios, el ataque hermosillense continuó encendido, sumando ocho carreras adicionales que sellaron la pizarra definitiva de 13-0.