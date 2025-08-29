Pollo Feliz (1-2), con sólida demostración de pitcheo, derrotó por la mínima 2-1 a IP17 (1-2) y consiguió su primera victoria de la campaña. En tanto, Zurdo Tomate (3-0) mostró su poder ofensivo y mantuvo el invicto tras apalear 11-1 a Vicoming By Diseños (1-2).

Entre lluvia y tormenta eléctrica, pero también con grandes duelos de pelota, se desarrolló la tercera jornada de la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros, en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Pollo Feliz (1-2), con sólida demostración de pitcheo, derrotó por la mínima 2-1 a IP17 (1-2) y consiguió su primera victoria de la campaña. En tanto, Zurdo Tomate (3-0) mostró su poder ofensivo y mantuvo el invicto tras apalear 11-1 a Vicoming By Diseños (1-2).

El equipo de IP17 se fue al frente en el tercer episodio con un cuadrangular solitario de Axel Nieblas, que conectó un cañonazo por todo el prado izquierdo.

La respuesta de Pollo Feliz llegó de inmediato. En la parte baja del mismo capítulo, con dos outs en la pizarra, Diego Serna dejó la lomita con un corredor en base y entregó la bola a Marco Encinas, quien otorgó pasaporte a Obed Gómez y luego permitió el extrabase de Silver Munguia, productor de las dos carreras que le dieron la vuelta al marcador.

Desde ese momento, ambas novenas se enfrascaron en un duelo de pitcheo. Sergio Carrillo y el propio Obed Gómez, quien pasó de los jardines al montículo para sacar el último out, cerraron la cortina y aseguraron la primera victoria para Pollo Feliz ante la novena de Isaac Paredes.

En la jornada tres de la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros, se enfrentan IP 17 contra Pollo Feliz.



Jesús Ballesteros / EXPRESO pic.twitter.com/GQnzFLnfDZ — EXPRESO (@Expresoweb) August 29, 2025

TOMATEROS SIGUE INVICTO

El ataque de Zurdo Tomate comenzó desde temprano. En el primer episodio, David Liera abrió la pizarra con dos carreras impulsadas por Villalobos y Figueroa.

En la segunda entrada, Daniel Durazo conectó cuadrangular de dos carreras para ampliar la ventaja a 4-0.

Más adelante, Liera volvió a producir con un imparable que llevó dos más al plato, sumando cuatro impulsadas en el juego. El rally continuó con otras cuatro carreras que colocaron la pizarra 10-0 en el cuarto inning, dejando al rival contra las cuerdas.

Vicoming evitó el nocaut momentáneo al anotar en la quinta entrada con una carrera de caballito en los spikes de Randy Frisby. Sin embargo, la reacción fue breve: en la sexta, Tomateros sumó la undécima rayita y selló el triunfo por la vía del nocaut, manteniendo el paso perfecto en la temporada.

Vicoming By Diseños contra Zurdo Tomate en la jornada tres de la Liga del Sol, Edición Gabito Ballesteros.



Jesús Ballesteros / EXPRESO pic.twitter.com/1VoPGHKshW — EXPRESO (@Expresoweb) August 29, 2025



