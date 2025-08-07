R&R Sports Complex derrotó 10-5 a Mariscos Los Ramones en la jornada inaugural, con ataque de cuatro carreras en la primera entrada y un cierre dominante en la lomita.

En un duelo de batazos y volteretas, R&R Sports Complex se impuso 10-5 a Mariscos Los Ramones en actividad de la primera jornada de la Liga del Sol, edición 'Gabito Ballesteros', disputada este jueves en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Desde el primer episodio, ambos equipos salieron agresivos con el madero y produjeron cuatro carreras por bando. R&R inauguró la pizarra con un batazo de Leo Delgado que, combinado con un error del campocorto, permitió a Adrián Olivas anotar la primera. Daniel Martínez siguió con un sencillo productor de dos más y un lanzamiento descontrolado de Luis Muñoz cerró el rally con la cuarta carrera.

La respuesta de Los Ramones fue inmediata. Roberto Cosío conectó doble productor de una, Omar Domínguez pegó un batazo a la antesala que no pudo ser controlado y trajo la segunda, y en jugada de doble robo, Domínguez avanzó a segunda mientras Cosío timbraba la tercera. Finalmente, Cáñez impulsó el empate 4-4 con un sencillo al jardín.

En el tercer capítulo, Los Ramones tomaron la delantera 5-4 con un pasaporte negociado por Kevin Castillo con las bases llenas. Sin embargo, la reacción de R&R llegó en la cuarta entrada: Adrián Olivas conectó un doble por regla que impulsó dos para el 6-5, un nuevo wild pitch permitió otra más y Daniel Martínez, con sólido imparable, remolcó la octava y novena carrera del encuentro.

En el quinto rollo, Ramón Morales, quien había entrado como bateador emergente, respondió con doble productor para que Eric Velarde anotara la décima y definitiva anotación para R&R.

Ya en la séptima entrada, Arafat Gómez se encargó de cerrar el encuentro desde la lomita. Enfrentó a cuatro bateadores y consiguió los tres outs por la vía del ponche, sellando así la primera victoria de su equipo en el certamen.

Standing Liga del Sol 8 de agosto

STANDING Equipo G-P PCT DIF Vicoming by Diseños 1-0 1.000 - Tomateros de Hermosillo 1-0 1.000 - Amigos de Ramón Corral 1-0 1.000 - R&R Sport Complex 1-0 1.000 - Antracitas de México 0-1 .000 1.0 Quinto Nivel 0-1 .000 1.0 Pollo Feliz 0-1 .000 1.0 Mariscos Los Ramones 0-1 .000 1.0 IP17 0-0 .000 1.0 AJ3 0-0 .000 1.0