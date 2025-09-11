Quinto Nivel se impone con autoridad en la Jornada 5 de la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros.

Con un festival de batazos, Quinto Nivel (3-2) continuó con la actividad de la Jornada 5 de la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros con una contundente victoria por nocaut, al derrotar 17-5 a Antracitas de México (2-2) en las instalaciones de la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Desde el amanecer del encuentro, Antracitas tomó ventaja en la pizarra con un doble por regla de Armando Bustamante, que empujó la primera carrera. Alejandro Martínez lo respaldó de inmediato con un sencillo remolcador para el 2-0.

La respuesta no tardó en llegar y fue demoledora. Quinto Nivel castigó al serpentinero Juan Macías con un rally de ocho anotaciones. Enrique Cuevas y Ahmed Galaz conectaron sencillos productores que empataron el juego, y un par de turnos después, Miguel Vásquez disparó doblete a los jardines para impulsar la tercera y cuarta rayita.

La ofensiva siguió encendida: Juan Pablo Téllez produjo con elevado de sacrificio, Hugo Córdova con un infield hit y, finalmente, Cuevas volvió a aparecer con un imparable que se convirtió en doble por regla, para dejar la pizarra 8-2.

En la segunda entrada, Vicoming encendió una ligera esperanza. Con Alexis Virgilio en la caja de bateo, un wild pitch permitió timbrar a Elvis Sandoval. Acto seguido, un roletazo dentro del cuadro del propio, Virgilio derivó en jugada de selección que llevó a Gabriel Coronado al plato, para acercar el score 8-4.

Sin embargo, la reacción fue apagada de inmediato por el vigente campeón. Fimbres y Galaz se combinaron nuevamente con tres carreras más, una empujada por Fimbres y dos por Galaz.

Ya con Francisco Murrieta en la lomita, Miguel Vásquez lo castigó con un poderoso batazo de tres carreras que desapareció por todo el jardín central, para ampliar la ventaja a 14-4.

Antracitas evitó la posibilidad de nocaut en la apertura de la cuarta entrada gracias a un batazo de Gabriel Gómez Topete, quien produjo en jugada de selección.

Sin embargo, la novena musical volvió al ataque. Enrique Cuevas, con la caja llena, recibió pelotazo para una más. Al turno siguiente, Galaz negoció boleto, y de "caballito" colocaron la décimosexta. Alex López conectó batazo, y en combinación con la pifia del parador en corto, Quinto anotó el 17-5 definitivo.

Jorge Franco se quedó con la victoria, mientras que Juan Macías cargó con el descalabro. Miguel Vásquez se llevó los honores al jugador más valioso.

STANDING Equipo G-P PCT DIF Tomateros de Hermosillo 4-0 1.000 - R&R Sport Complex 3-0 1.000 - Amigos de Ramón Corral 3-1 .750 1.0 Quinto Nivel 3-2 .600 1.5 Antracitas de México 2-2 .500 2.0 IP17 1-2 .333 2.5 Pollo Feliz 1-2 .333 2.5 Vicoming by Diseños 1-3 .250 3.0 AJ3 0-2 .000 3.0 Mariscos Los Ramones 0-3 .000 3.5

SÍGUELOS HOY Partido Hora Campo Transmisión R&R Sport Complex vs Vicoming by Diseños 7:50 PM Cárcamo 1 Youtube IP17 vs Los Ramones 7:50 PM Cárcamo 2 Youtube