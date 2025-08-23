Un niño de 9 años resultó con hemorragia cerebral luego de recibir un pelotazo de foul durante el duelo entre Diablos Rojos y Pericos en el estadio Alfredo Harp Helú. El menor permanece en terapia intensiva en un hospital privado de la Ciudad de México.

Durante el primer juego de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla, un batazo de foul alcanzó las gradas del segundo nivel del estadio Alfredo Harp Helú e impactó en la cabeza de un niño de 9 años, identificado como Simón Falah-Assadi Martínez.

El menor fue atendido en el mismo inmueble y posteriormente dado de alta tras descartar una conmoción. Sin embargo, al regresar a casa presentó dolor de cabeza y vómito, lo que llevó a su familia a trasladarlo a un hospital.

Anna Luisa Martínez, madre del menor, relató que una tomografía reveló una hemorragia considerable que comprimía parte del cerebro. Por esta razón, Simón fue ingresado a terapia intensiva en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde recibe atención especializada.

“Pensamos que era un recargo hasta que empezó a tener coágulos en el vómito… el doctor nos dice que no es normal porque no tiene nada en el estómago, entonces le hacen una tomografía y salió la hemorragia”, explicó la madre en entrevista.

La familia informó que no cuenta con seguro de gastos médicos, por lo que inició una campaña de apoyo económico y búsqueda de donadores de sangre tipo O+, necesarios para el tratamiento del menor.

Las solicitudes se han difundido en redes sociales para reunir recursos y voluntarios que contribuyan a su recuperación.



