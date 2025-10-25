Los Naranjeros de Hermosillo superaron a Los Mochis en un duelo de volteretas, con una noche de cuatro producidas para Harold Ramírez.

En su primera serie fuera de casa en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo iniciaron con el pie derecho al vencer 6-5 a los Cañeros de Los Mochis en el Estadio Emilio Ibarra Almada, con una noche explosiva de Harold Ramírez, quien conectó dos cuadrangulares y produjo cuatro carreras.

El encuentro, lleno de volteretas, permitió a los Naranjeros quedarse en solitario con el liderato del standing (7-2), superando a unos Cañeros que llegaban empatados en la cima con marca de 6-2.

El abridor Erich Uelmen volvió a tener una salida irregular y se fue sin decisión tras permitir cuatro carreras y siete imparables en 4.2 entradas, dejando su efectividad en 11.37 en dos apariciones.

Los Mochis tomaron ventaja desde el primer inning con una rola productora de Josh Rehwaldt, y la ampliaron en el tercero gracias a una jugada de doble play que aprovechó Isaac Rodríguez para anotar.

Hermosillo reaccionó de inmediato: en la cuarta entrada, Harold Ramírez conectó su primer vuelacercas de la noche, un batazo de dos carreras ante Miguel Vázquez, para igualar el marcador.

La Escuadra Naranja se fue al frente en el quinto episodio con un doblete impulsor de Sergio Burruel, pero los Cañeros respondieron con un batazo de dos carreras de Yasmany Tomás, retomando la ventaja 4-3.

La ofensiva hermosillense volvió a despertar en la octava entrada con un rally de tres anotaciones: primero, Ramírez volvió a castigar con su segundo cuadrangular de la noche, esta vez de dos carreras, y después Agustín 'Guty' Murillo ejecutó un squeeze play perfecto que remolcó a Edson García, para colocar el 6-4.

En la novena, Matt Foster entró para cerrar el juego y aunque permitió un cuadrangular solitario de Leonys Martín, mantuvo la calma, ponchó a Yasmany Tomás y Josh Rehwaldt, y con el tiro certero de Jesús Loya al plato tras un imparable de Rodolfo Amador, los Naranjeros aseguraron el último out y el triunfo.