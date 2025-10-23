Con gran relevo de Márquez y el hit 500 de Cardona, Naranjeros vencieron 5-3 a Yaquis y se quedaron con la serie en el Estadio Fernando Valenzuela.

En un cerrado duelo de principio a fin, los Naranjeros de Hermosillo (6-2) se impusieron 5-3 a los Yaquis de Ciudad Obregón (4-4) la noche de este jueves, para quedarse con la serie en el Estadio Fernando Valenzuela.

El abridor Eduardo Vera tuvo su segunda salida de la campaña y cumplió con una labor de 4.0 entradas, en las que permitió cinco imparables y tres carreras, sin decisión tras realizar 78 lanzamientos.

El triunfo correspondió a Luis Márquez (1-0), quien relevó de forma impecable con dos innings perfectos, sin admitir hit y con par de ponches.

Por su parte, Matt Foster (3) consiguió su segundo salvamento consecutivo, retirando la novena sin daño.

El zurdo Ariel Miranda (1-1) cargó con la derrota por los cajemenses, tras permitir seis imparables, cinco bases por bolas y cuatro carreras en cuatro entradas completas.

La noche también tuvo un momento especial: José Cardona alcanzó los 500 hits de por vida en la Liga Mexicana del Pacífico, al conectar un imparable productor en la octava entrada.

Con este resultado, los dirigidos por Juan Gabriel Castro continuarán su calendario con una serie como visitantes ante Cañeros de Los Mochis, mientras que Yaquis hará lo propio frente a Tucson Baseball Club.

El Clásico se queda en la 'H'

La pizarra se abrió en la segunda entrada con un doblete de Reivaj García al jardín izquierdo, que impulsó a Willie Calhoun con la carrera de la quiniela.

Instantes después, un wild pitch de Ariel Miranda permitió que Hermosillo aumentara la ventaja 2-0.

Los Yaquis reaccionaron en el tercer episodio: Riley Unroe acercó a los visitantes con elevado de sacrificio que remolcó a Miguel Guzmán, y enseguida Juan Carlos “Haper” Gamboa volvió a demostrar su poder con un cuadrangular de dos carreras, para poner el marcador 3-2 a favor de Obregón.

Sin embargo, los Naranjeros respondieron de inmediato en la parte baja del cuarto capítulo.

Ángel Ramírez igualó el marcador con un doblete productor que mandó a Calhoun al pentágono, y con las bases llenas, Jasson Atondo negoció base por bolas para que Reivaj García anotara “de caballito” y devolviera la ventaja 4-3.

Ya en la octava entrada, con el juego aún en la balanza, Cardona selló la victoria con su hit número 500, remolcando a Agustín “Guty” Murillo y estableciendo el definitivo 5-3.

En el cierre, Matt Foster soportó un imparable de Miguel Guzmán, pero se repuso rápidamente para conseguir los tres outs finales y asegurar el triunfo de la Escuadra Naranja, que se quedó con el Clásico Sonorense en casa.