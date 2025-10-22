Touki Toussaint lanzó 6.2 entradas de calidad y el dúo Atondo-Cardona comandó el triunfo 4-2 de Naranjeros sobre Yaquis en el Fernando Valenzuela.

Gracias a una destacada actuación del abridor Touki Toussaint y al aporte ofensivo del dúo conformado por Jasson Atondo y José Cardona, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 4-2 a los Yaquis de Ciudad Obregón la noche del miércoles en el Estadio Fernando Valenzuela, igualando la serie del 'Clásico Sonorense'.

Toussaint (1-0) consiguió su primera victoria de la temporada tras una sólida labor de seis entradas y dos tercios, en las que permitió únicamente tres imparables y dos carreras, además de recetar seis ponches en 93 lanzamientos.

El estadounidense igualó su mejor registro como Naranjero en cantidad de innings lanzados, marca que había establecido el 11 de noviembre de 2022 frente a los entonces Mayos de Navojoa, aunque en aquella ocasión salió sin decisión.

El salvamento fue para Matt Foster (2), quien retiró los últimos cuatro outs sin permitir daño, otorgando solo una base por bolas. La derrota recayó en Vladimir Gutiérrez (0-2), que toleró ocho hits y tres carreras en cinco entradas y dos tercios.

Noche especial en el Fernando Valenzuela

Previo al encuentro, se llevó a cabo una ceremonia en conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con un llamado a la detección temprana y al apoyo para quienes enfrentan esta enfermedad.

Además, el estadio rindió un emotivo minuto de aplausos al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Fernando Valenzuela, leyenda del béisbol mexicano cuyo nombre porta el recinto.

Dúo dinámico Atondo-Cardona impulsa la ofensiva

El marcador se abrió en la cuarta entrada con una línea de Willie Calhoun al jardín central, que impulsó a Harold Ramírez para adelantar a Hermosillo.

La respuesta de los Yaquis no tardó: Andrew Navigato inició con sencillo y robo de base, y tras un out, Juan Carlos 'Haper' Gamboa conectó cuadrangular por el derecho para poner arriba a la 'Tribu' 2-1.

Sin embargo, los Naranjeros retomaron el control en la parte baja del quinto rollo. José Cardona empató 2-2 con un batazo que superó la antesala y permitió anotar a Reivaj García. Minutos después, Jasson Atondo conectó un imparable al centro para devolver la ventaja a Hermosillo, 3-2.

Atondo parte el diamante y produce la de la ventaja para los @ClubNaranjeros ?#LigaARCO? pic.twitter.com/GCT6RmsxxJ — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 23, 2025

La novena sonorense selló el triunfo en la séptima entrada, nuevamente con Atondo como figura, al elevar de sacrificio para que Cardona cruzara el plato por segunda ocasión y decretara el definitivo 4-2.