Con este resultado, la serie quedó empatada y todo se definirá este domingo, cuando Wilmer Ríos y Luis Ángel Rodríguez se enfrenten en la lomita.

Los Naranjeros de Hermosillo dejaron atrás su mala racha gracias a la destacada actuación ofensiva de T.T. Bowens, quien produjo la segunda carrera, y más tarde, conectó un grand slam que resultó decisivo en el triunfo de 8-7 sobre los Charros de Jalisco en el Estadio Fernando Valenzuela.

En el juego de ayer, Alan Rangel realizó su primera apertura. El pitcher perteneciente a los Phillies batalló, permitiendo cuatro carreras en apenas 1.1 episodios; sin embargo, evitó la derrota gracias a la reacción de la ofensiva naranja.

La victoria fue para Orlando Gonzalez (2-1). El derecho relevó a Rangel y trabajó por 1.2 entradas sin recibir daño.

Por su parte, Luis Ángel Rodríguez (1-5) cargó con el descalabro tras lanzar seis entradas completas, en las que admitió siete hits y seis carreras.

Vuelven a festejar

La primera carrera del encuentro cayó gracias a una jugada agresiva de los Charros: un doble robo perfectamente ejecutado. En la parte alta de la primera entrada, Bligh Madris se estafó la intermedia, y al mismo tiempo Michael Wielansky aprovechó la distracción para lanzarse al plato y anotar. Así, Jalisco tomó ventaja temprano en el juego, 1-0 sobre Hermosillo.

En el cierre de la primera entrada, Hermosillo respondió de inmediato. Harold Ramírez igualó la pizarra con un sólido batazo al jardín central que permitió que José Cardona llegara al plato.

Más tarde, TT Bowens conectó un imparable al izquierdo con el que Ramírez anotó la del despegue. De esta manera, los Naranjeros le dieron la vuelta al marcador, 2-1.

En la apertura de la segunda entrada, Jalisco volvió a emparejar el encuentro. Billy Hamilton conectó un elevado que picó en terrenos de Milan Tolentino, suficiente para que Connor Hollis cruzara el plato y pusiera el 2-2.

Instantes después, Michael Wielansky apareció de nuevo con un batazo clave: disparó su segundo cuadrangular de la campaña por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Hamilton para devolverle la ventaja a los Charros, ahora 4-2.

En la parte baja del tercer capítulo, llegó el momento que cambió por completo el rumbo del juego. Con la casa llena, TT Bowens se plantó firme en la caja y descargó un swing poderoso que mandó la pelota por todo el jardín izquierdo–central.

Jasson Atondo, Harold Ramírez y Willie Calhoun anotaron en la jugada, que colocó a Hermosillo al frente en la pizarra por 6-4.

En la parte alta de la sexta, Jalisco acortó la diferencia. Billy Hamilton tocó la bola y alcanzó la inicial con un toque hacia TT Bowens, jugada en la que Connor Hollis consiguió anotar, poniendo el juego 6-5.

En el séptimo inning, Hermosillo amplió su ventaja con un par de imparables productores. Primero, Willie Calhoun conectó una línea al izquierdo que permitió anotar a José Cardona.

Acto seguido, César Salazar bateó un rodado al derecho con el que Ramírez llegó al plato.

Ya en la octava, Jalisco volvió a apretar el marcador. Michael Wielansky conectó un elevado al derecho que produjo las carreras de Connor Hollis y Dean Nevarez, acercando a los Charros 8-7.

Sin embargo, pese a la presión, Matt Foster (8) mantuvo el control en la novena entrada y bajó la cortina para los sonorenses, firmando así su octavo salvamento de la campaña.