La selección mexicana de beisbol femenil consiguió su pase al Mundial 2026 tras una destacada actuación en el Panamericano de La Guaira, Venezuela. Aunque cayó en la final ante las locales, el equipo tricolor alcanzó el gran objetivo y se consolida en la élite del beisbol femenil.

El beisbol femenil mexicano escribió una página dorada en su historia al conseguir el boleto al Mundial 2026, tras firmar una destacada actuación en el Torneo Panamericano celebrado en La Guaira, Venezuela.

Aunque la novena nacional cayó 9-8 en una dramática final ante el conjunto local, el verdadero triunfo quedó sellado: México estará presente en la próxima justa mundialista, con el que alcanzó el gran objetivo con el que inició su travesía continental.

El camino hacia la gloria

El tricolor femenil cerró la fase de grupos con marca de 2-2, gracias a victorias sobre Argentina y Nicaragua, y derrotas ante Venezuela y Cuba. Ese récord le permitió avanzar a semifinales como tercer lugar general, donde llegó el desquite: México derrotó 6-2 a la escuadra cubana con una soberbia actuación de Maricela Aguilera Reyes, quien lanzó la ruta completa de siete entradas.

La ofensiva no se quedó atrás: Samaria Benítez brilló al irse de 4-3 y Marcela Díaz sumó también tres imparables. El rally de tres carreras en la sexta entrada fue el golpe definitivo para asegurar el pase al Mundial y desatar la celebración.

Una final de orgullo

Con el boleto ya en la mano, México enfrentó a Venezuela en la disputa por el título panamericano. Fue un duelo vibrante, digno de una final, en el que las locales lograron voltear la pizarra en la baja de la sexta entrada con un par de anotaciones que sentenciaron el 9-8 definitivo.

La derrota dolió, pero no opacó la hazaña. México se despidió con la frente en alto, dejando en claro que el beisbol femenil tricolor atraviesa un momento histórico.

Brillo individual

Entre las grandes protagonistas estuvo Marcela Díaz Alfaro, quien se coronó como Champion Bat del torneo al firmar un espectacular promedio de bateo de .571. En seis juegos conectó 8 imparables en 14 turnos, anotó 4 carreras, impulsó una y negoció 3 pasaportes, consolidándose como una de las mejores bateadoras del certamen.

El Mundial 2026 ya espera. Y México, con un equipo que combina talento, carácter y sueños, ha demostrado que está listo para competir en el escenario más grande del beisbol femenil.