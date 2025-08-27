Antracitas remonta y vence 8-6 a Mariscos Los Ramones en la Liga del Sol

Carlos Cotaque

miércoles 27 ago. 2025 - 12:51 a. m.

Con ofensiva oportuna, Antracitas de México alcanzó marca de 2-1 tras imponerse a Mariscos Los Ramones, que sigue sin conocer la victoria en el torneo.

En un juego de volteretas y emociones hasta el último out, Antracitas de México (2-1) consiguió su segunda victoria en la Liga del Sol, edición Gabito Ballesteros, tras imponerse 8-6 a Mariscos Los Ramones (0-3) en la Unidad Deportiva El Cárcamo.

Los Ramones se adelantaron en el primer episodio con un cuadrangular de Raúl García, quien se llevó por delante a dos compañeros para colocar el 3-0. La reacción de Antracitas no se hizo esperar: Alex Flores Carrillo, exnaranjero, empató la pizarra con jonrón de tres carreras y, más tarde, Brandon Bustamante anotó con un wild pitch para voltear 4-3 el marcador.

El duelo siguió de ida y vuelta. En la segunda, Ramón Huicoza empató con elevado de sacrificio, pero en el tercer rollo, Gabriel Gómez Topete y otro lanzamiento descontrolado de Adrián Coronado pusieron la pizarra 6-4 para Antracitas.

Bustamante acercó a Los Ramones con imparable productor, aunque en la cuarta entrada Noé Carrillo Jr. y Manuel Orduño remolcaron dos más para ampliar la ventaja a 8-5. En su última oportunidad, Los Ramones descontaron una, pero no fue suficiente y el duelo terminó 8-6.

La jornada tres continuará este miércoles con el choque entre Amigos de Ramón Corral y el vigente campeón Quinto Nivel, programado a las 19:50 horas en el Cárcamo 2, con transmisión en vivo por YouTube.

