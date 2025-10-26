Wilmer Ríos lanzó seis sólidas entradas y la ofensiva sonorense disparó cuatro cuadrangulares para asegurar la serie en Sinaloa.

Los Naranjeros de Hermosillo (8-3) cerraron con autoridad su serie ante los Cañeros de Los Mochis (7-4), al imponerse por marcador de 14-2 en el Estadio Emilio Ibarra Almada, y concluyeron con éxito su gira por Sinaloa.

Wilmer Ríos (2-1), recientemente nombrado Pitcher del Año en la Liga Mexicana de Beisbol, volvió a mostrar su mejor versión. El derecho trabajó seis entradas completas, permitió apenas cuatro hits y dos carreras, ponchó a cinco y realizó 92 lanzamientos para apuntarse el triunfo.

Por su parte, Darrel Torres (1-1) cargó con la derrota tras tolerar cinco carreras y siete imparables en cuatro episodios.

Con el triunfo, la Escuadra Naranja se mantiene como una de las ofensivas más productivas del circuito y ahora se alista para recibir su segundo clásico consecutivo en casa, ante los Tomateros de Culiacán, a partir de este martes en el Estadio Fernando Valenzuela.

Los abridores probables por Hermosillo serían Touki Toussaint, Eduardo Vera y Erich Uelmen.

Ataque Naranja desde el arranque

El juego comenzó con ofensiva inmediata. En la primera entrada, Harold Ramírez abrió la pizarra con un sencillo productor que remolcó a José Cardona.

Los Cañeros igualaron de inmediato con cuadrangular solitario de Leonys Martín.

En el segundo rollo, Sergio Burruel devolvió la ventaja a Hermosillo con su primer jonrón de la campaña.

El cuarto inning marcó el despegue de los visitantes, con un rally de tres carreras: un sencillo de Jasson Atondo impulsó dos y un error del lanzador Torres permitió una más, para el 5-1.

Los Mochis descontaron en la sexta con un batazo de vuelta entera de Yasmany Tomás, pero Hermosillo respondió de inmediato. En el séptimo capítulo, Willie Calhoun conectó su segundo cuadrangular del año, llevándose por delante a Darick Hall para ampliar la ventaja a 7-2.

La ofensiva sonorense no bajó el ritmo. En la novena, Hall sumó su tercer jonrón de la temporada, un cañonazo de tres carreras, mientras que Reivaj García y Sergio Burruel continuaron con imparables productores.

Finalmente, Francisco 'Lugotaker' Lugo selló la paliza con un cuadrangular de dos carreras, dejando la pizarra final en 14-2.

