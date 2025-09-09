El Zurdo Tomate sorprende al remontar contra los Amigos de Ramón Corral en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

Con un duelo de invictos, se inauguró la quinta jornada de la Liga del Sol. La novena del Zurdo Tomate (4-0) vino de atrás y le arrebató la victoria a los Amigos de Ramón Corral (3-1), al superarlos por pizarra de 4-2 en la Unidad Deportiva del Cárcamo.

El conjunto de los Amigos de Ramón Corral tomó la delantera en la parte alta del segundo episodio. Jesse Rivera aprovechó un lanzamiento a modo y desapareció la pelota por todo el jardín izquierdo.

De inmediato, Bryan Juzaino lo siguió con cuadrangular espalda con espalda, este por el prado derecho, para colocar la pizarra 2-0.

La reacción de Tomateros llegó en la tercera entrada con un rally de tres anotaciones, que les permitió darle la vuelta al marcador. Tadeo Félix abrió la tanda con sencillo productor y, un par de turnos después, Javi Moreno respondió en el momento clave con doblete que empujó dos carreras más.

En la sexta entrada, los visitantes amenazaron con igualar el juego. Ray Orozco inició el capítulo con doblete, Rivera negoció pasaporte y, tras el ponche a Juzaino, Rolando Pereyra conectó sencillo corto. Marco Jiménez, quien había entrado como corredor emergente por Orozco, recibió la luz verde para lanzarse al pentágono con la potencial del empate, pero fue puesto fuera en la registradora.

Después de ese intento fallido, Tomateros capitalizó en el cierre del mismo inning gracias a un batazo productor de Daniel Figueroa, que selló el triunfo definitivo por 4-2.

SÍGUELOS HOY Partido Hora Campo Transmisión Antracitas vs Quinto Nivel 7:50 PM Cárcamo 2 Youtube

STANDING Equipo G-P PCT DIF Tomateros de Hermosillo 4-0 1.000 - R&R Sport Complex 3-0 1.000 - Amigos de Ramón Corral 3-1 .750 1.0 Antracitas de México 2-1 .667 2.0 Quinto Nivel 2-2 .500 2.0 IP17 1-2 .333 2.5 Pollo Feliz 1-2 .333 2.5 Vicoming by Diseños 1-3 .250 3.0 AJ3 0-2 .000 3.0 Mariscos Los Ramones 0-3 .000 3.5