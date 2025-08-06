La jornada de este miércoles estuvo marcada por dos blanqueadas y el primer juego sin hit ni carrera, logrado de forma combinada por Vicoming by Diseños.

Entre lluvias, tormenta eléctrica y dos blanqueadas, continuó este miércoles 6 de agosto la jornada inaugural de la Liga del Sol edición 'Gabito Ballesteros', con actividad en la Unidad Deportiva del Cárcamo. La fecha estuvo marcada por el primer juego sin hit ni carrera combinado de la temporada, logrado por el equipo Vicoming by Diseños.

En uno de los duelos disputados en el Cárcamo 2, los Amigos de Ramón Corral debutaron con fuerza al vencer por pizarra de 6-0 a Antracitas de México, con destacada actuación ofensiva de Manuel Acuña.

Desde la primera entrada, Acuña se hizo notar con un batazo productor de dos carreras que llevó a Enrique Trujillo y Ray Orozco al plato. Más adelante en el mismo episodio, Bryan 'Toro' Juzaino se sacrificó con un elevado al jardín que permitió a Acuña anotar la tercera carrera.

En el segundo inning, Acuña volvió a responder con el madero al conectar un sencillo que remolcó a Arturo Heredia, ampliando la ventaja a 4-0. Ya en la sexta, Adrián Castillo y Luis Acuña sellaron la blanqueada con dos carreras más, dejando el marcador definitivo en 6-0.

Mientras tanto, en el campo contiguo, Vicoming by Diseños se impuso con autoridad 10-0 sobre Pollo Feliz, en lo que fue no solo una victoria abultada, sino también el primer juego sin hit ni carrera de la temporada, logrado de forma combinada por los lanzadores Carlos Gastélum, Dustin González y Gerardo Huguez.

Fue en la cuarta entrada cuando Vicoming desató un rally imparable. Con casa llena, Luis Monje negoció pasaporte para empujar la primera de "caballito", seguido por José Luis Vitela, quien hizo lo propio para la segunda. Carlos Munguía amplió la ventaja con un batazo al centro del diamante que trajo dos más al plato.

Gabriel Mendoza conectó un doble por regla que sumó el 5-0, y Sebastián Núñez impulsó la sexta, también con base por bolas, la tercera carrera producida en ese inning sin contacto al bat. El castigo continuó con un batazo de Braulio Frisby por el jardín derecho que rebasó al patrullero y puso el 8-0 en la pizarra.

David Estrada remató la ofensiva con un doble más que colocó el definitivo 10-0 para Vicoming, en una noche redonda para el equipo tanto a la ofensiva como desde la loma.

Standing de la Liga del Sol

Equipo G-P PCT DIF Vicoming by Diseños 1-0 1.000 - Tomateros de Hermosillo 1-0 1.000 - Amigos de Ramón Corral 1-0 1.000 - Antracitas de México 0-1 .000 1.0 Quinto Nivel 0-1 .000 1.0 Pollo Feliz 0-1 .000 1.0 R&R Sport Complex 0-0 .000 1.0 Mariscos Los Ramones 0-0 .000 1.0 IP17 0-0 .000 1.0 AJ3 0-0 .000 1.0

Jornada 1

Tomateros de Hermosillo 12-2 Quinto Nivel

12-2 Quinto Nivel Vicoming by Diseños 10-0 Pollo Feliz

Amigos de Ramón Corral 6-0 Antracitas de México

Juegos del jueves 7 de agosto

R&R Sport Complex vs Mariscos Los Ramones

Cárcamo 2

7:30 PM

*Transmisión por redes sociales de la Liga del Sol.