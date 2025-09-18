Con doble cartelera, inició la sexta jornada de la Liga del Sol; IP17 derrotó 5-4 a Tomateros y Antracitas venció 8-4 a R&R.

Con doble cartelera y resultados inesperados, arrancó la Jornada 6 de la Liga del Sol, edición ‘Gabito Ballesteros’, en los campos de la Unidad Deportiva El Cárcamo y el estadio Víctor “Cadillo” Saiz, de la Reforma.

En un cierre dramático, IP17 (3-2) terminó con el invicto de Tomateros de Hermosillo (4-1) al imponerse por 5-4 en la Reforma. Por su parte, Antracitas de México (3-2) superó 8-4 a R&R Sport Complex (3-2), logrando récord positivo en la campaña.

IP17 le quita el invicto a Tomateros

La ofensiva de IP17 pegó primero. Con un cuadrangular de Axel Nieblas, la novena de Isaac Paredes tomó ventaja tempranera de 3-0 en el primer episodio. Dos rayitas más en la cuarta entrada parecían encaminar un triunfo cómodo.

Sin embargo, Tomateros respondió con garra. David Liera produjo la primera con pasaporte y Rigoberto Armenta remolcó dos más con doblete para el 5-3 en la quinta. En el sexto rollo, Tadeo Félix encendió la tribuna con jonrón solitario que puso el juego 5-4, pero IP17 resistió y aseguró la victoria.

Antracitas doblega a R&R

La ofensiva de Antracitas explotó en la segunda entrada con un rally de cinco carreras. Alexis Virgilio abrió la pizarra con pasaporte con bases llenas; después, un error defensivo de R&R permitió dos anotaciones más. Aarón Baldenegro cerró el ataque con doblete productor de dos.

Aunque R&R intentó reaccionar con carreras en el segundo y tercer episodio, Baldenegro volvió a aparecer en la cuarta con otro batazo al central, impulsando la sexta rayita. El juego terminó 8-4, con par de carreras por bando en la recta final.

SÍGUELOS HOY Juego Campo Hora Transmisión Quinto Nivel vs Mariscos Los Ramones Cárcamo 1 7:50 PM Youtube Pollo Feliz vs Amigos de Ramón Corral Cárcamo 2 7:50 PM Youtube

STANDING Equipo G-P PCT DIF Tomateros de Hermosillo 4-1 .800 - Amigos de Ramón Corral 3-1 .750 0.5 R&R Sport Complex 3-2 .600 1.0* Quinto Nivel 3-2 .600 1.0 IP17 3-2 .600 1.0 Antracitas de México 3-2 .600 1.0 Vicoming by Diseños 2-3 .400 2.0 AJ3 1-3 .250 2.5 Pollo Feliz 1-3 .250 2.5 Mariscos Los Ramones 0-4 .000 3.5