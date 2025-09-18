Antracitas y IP17 sacuden la jornada con triunfos clave en la Liga del Sol
Con doble cartelera, inició la sexta jornada de la Liga del Sol; IP17 derrotó 5-4 a Tomateros y Antracitas venció 8-4 a R&R.
Con doble cartelera y resultados inesperados, arrancó la Jornada 6 de la Liga del Sol, edición ‘Gabito Ballesteros’, en los campos de la Unidad Deportiva El Cárcamo y el estadio Víctor “Cadillo” Saiz, de la Reforma.
En un cierre dramático, IP17 (3-2) terminó con el invicto de Tomateros de Hermosillo (4-1) al imponerse por 5-4 en la Reforma. Por su parte, Antracitas de México (3-2) superó 8-4 a R&R Sport Complex (3-2), logrando récord positivo en la campaña.
IP17 le quita el invicto a Tomateros
La ofensiva de IP17 pegó primero. Con un cuadrangular de Axel Nieblas, la novena de Isaac Paredes tomó ventaja tempranera de 3-0 en el primer episodio. Dos rayitas más en la cuarta entrada parecían encaminar un triunfo cómodo.
Sin embargo, Tomateros respondió con garra. David Liera produjo la primera con pasaporte y Rigoberto Armenta remolcó dos más con doblete para el 5-3 en la quinta. En el sexto rollo, Tadeo Félix encendió la tribuna con jonrón solitario que puso el juego 5-4, pero IP17 resistió y aseguró la victoria.
Antracitas doblega a R&R
La ofensiva de Antracitas explotó en la segunda entrada con un rally de cinco carreras. Alexis Virgilio abrió la pizarra con pasaporte con bases llenas; después, un error defensivo de R&R permitió dos anotaciones más. Aarón Baldenegro cerró el ataque con doblete productor de dos.
Aunque R&R intentó reaccionar con carreras en el segundo y tercer episodio, Baldenegro volvió a aparecer en la cuarta con otro batazo al central, impulsando la sexta rayita. El juego terminó 8-4, con par de carreras por bando en la recta final.