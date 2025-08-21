Bateo oportuno y rallys clave dan a Antracitas la victoria sobre Vicoming
Con gran poder ofensivo y bateo oportuno, Antracitas de México consiguió su primera victoria en la Liga del Sol, Edición 'Gabito Ballesteros', al imponerse 8-3 sobre Vicoming by Diseños en la Unidad Deportiva del Cárcamo de Hermosillo.
El encuentro inició con la novena de Antracitas tomando ventaja en la primera entrada, gracias a un imparable productor de Aarón Baldenegro que llevó a Carlos Bustamante al plato. La ofensiva continuó arrolladora: Joaquín Contreras conectó un doble por regla que impulsó dos carreras más, mientras que Carlos Esquer pegó un sencillo para remolcar a David Figueroa, ampliando la ventaja 4-0.
En el segundo inning, Alfredo Huerta, lanzador de Vicoming, llenó las bases y fue relevado por Juan Ibarra. Gabriel Gómez respondió con un doble productor que impulsó la quinta y sexta anotación de Antracitas, cortesía de Ari Iñiguez y Carlos Bustamante.
Vicoming by Diseños reaccionó en la tercera entrada con bateo oportuno. Salvador Torres impulsó la primera carrera, José Luis Vitela agregó otra con sencillo, y Carlos Munguía elevó al jardín central para que Gabriel Mendoza anotara en pisa y corre, acercando el marcador a 6-3.
En el cuarto capítulo, Gabriel Gómez continuó encendido y produjo la séptima carrera con Alex Flores anotando. La octava rayita llegó tras un robo de base de Joaquín Contreras, que permitió a Aarón Baldenegro timbrar tras un mal tiro a segunda.
Carlos Gastélum —hijo del legendario 'Chispa' Gastélum— ingresó al montículo en la sexta entrada para mantener vivas las esperanzas de Vicoming y retiró a los tres bateadores con strikeouts. Sin embargo, la reacción visitante no fue suficiente y Antracitas aseguró su primer triunfo en la temporada.