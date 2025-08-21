Antracitas de México logró su primer triunfo de la temporada al vencer 8-3 a Vicoming by Diseños en Hermosillo.

El encuentro inició con la novena de Antracitas tomando ventaja en la primera entrada, gracias a un imparable productor de Aarón Baldenegro que llevó a Carlos Bustamante al plato. La ofensiva continuó arrolladora: Joaquín Contreras conectó un doble por regla que impulsó dos carreras más, mientras que Carlos Esquer pegó un sencillo para remolcar a David Figueroa, ampliando la ventaja 4-0.

En el segundo inning, Alfredo Huerta, lanzador de Vicoming, llenó las bases y fue relevado por Juan Ibarra. Gabriel Gómez respondió con un doble productor que impulsó la quinta y sexta anotación de Antracitas, cortesía de Ari Iñiguez y Carlos Bustamante.

Vicoming by Diseños reaccionó en la tercera entrada con bateo oportuno. Salvador Torres impulsó la primera carrera, José Luis Vitela agregó otra con sencillo, y Carlos Munguía elevó al jardín central para que Gabriel Mendoza anotara en pisa y corre, acercando el marcador a 6-3.

En el cuarto capítulo, Gabriel Gómez continuó encendido y produjo la séptima carrera con Alex Flores anotando. La octava rayita llegó tras un robo de base de Joaquín Contreras, que permitió a Aarón Baldenegro timbrar tras un mal tiro a segunda.

Carlos Gastélum —hijo del legendario 'Chispa' Gastélum— ingresó al montículo en la sexta entrada para mantener vivas las esperanzas de Vicoming y retiró a los tres bateadores con strikeouts. Sin embargo, la reacción visitante no fue suficiente y Antracitas aseguró su primer triunfo en la temporada.

Standing Actualizado - Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 2-0 1.000 - R&R Sport Complex 2-0 1.000 - Tomateros de Hermosillo 2-0 1.000 - Antracitas de México 1-1 .500 1.0 Vicoming by Diseños 1-1 .500 1.0 IP17 1-1 .500 1.0 AJ3 0-1 .000 1.0 Quinto Nivel 0-1 .000 1.0 Pollo Feliz 0-2 .000 2.0 Mariscos Los Ramones 0-2 .000 2.0