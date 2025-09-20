La Liga del Sol edición Gabito Ballesteros cerró su sexta jornada con un duelo emocionante entre Vicoming by Diseños (3-3) y AJ3 (1-4).

A pesar de las condiciones climáticas y del cambio de sede de última hora, la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros concluyó este viernes la Jornada 6 con un juego cargado de tensión.

Vicoming by Diseños (3-3) se impuso 3-1 en extrainnings a AJ3 (1-4) en el estadio Luis Flores, luego de que una tormenta obligara a trasladar el encuentro desde el Estadio Víctor 'Cadillo' Saiz, en la Reforma.

Duelo bajo presión

Desde la segunda entrada, Vicoming amenazó con abrir el marcador al llenar las bases con un solo out, pero el abridor Carlos Gastélum mostró temple y salió del apuro con dos ponches clave.

El propio Gastélum volvió a contener a la ofensiva rival en la sexta, cuando frenó a un corredor en tercera para mantener el empate sin carreras. La recompensa para AJ3 llegó en la séptima, cuando Emanuel “Chino” Moreno conectó una línea al central que remolcó el 1-0.

Tras seis sólidas entradas, Gastélum cedió la loma a Abelardo Corral, quien apenas sacó un tercio antes de dejar el juego en manos de Juan Miranda. Con dos outs, Iván Hernández empató 1-1 con un imparable, aunque AJ3 evitó la derrota momentánea con un out en home que mandó el duelo a extrainnings.

En la octava, los errores de AJ3 abrieron la puerta. Un mal tiro en un toque de bola permitió que el corredor fantasma anotara el 2-1, y poco después Salvador Torres produjo la tercera con un batazo a los jardines, asegurando el triunfo para Vicoming.

Equipo G-P PCT DIF Tomateros de Hermosillo 4-1 .800 - Amigos de Ramón Corral 4-1 .800 - Quinto Nivel 4-2 .670 0.5 R&R Sport Complex 3-2 .600 1.0 IP17 3-2 .600 1.0 Antracitas de México 3-2 .600 1.0 Vicoming by Diseños 3-3 .500 1.5 AJ3 1-4 .200 3.0 Pollo Feliz 1-4 .200 3.0 Mariscos Los Ramones 0-5 .000 4.0

Juego Marcador IP17 vs Tomateros 5-4 Amigos de Ramón Corral vs Pollo Feliz 3-2 Antracitas de México vs R&R Sport Complex 8-4 Quinto Nivel vs Mariscos Los Ramones 9-2 Vicoming by Diseños vs AJ3 3-1