El bate de Harold Ramírez marca la diferencia en el juego contra Algodoneros de Guasave.

El bate del colombiano Harold Ramírez despertó a tiempo para devolver a los Naranjeros de Hermosillo a la senda del triunfo.

Con una noche de cuatro carreras producidas, el jardinero fue pieza clave en la victoria 9-3 sobre los Algodoneros de Guasave, en el primer juego de la serie celebrado este martes en el Estadio Fernando Valenzuela.

Con este resultado, Hermosillo puso fin a una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, una ante Tomateros de Culiacán y la barrida sufrida ante Charros de Jalisco el fin de semana.

El triunfo se construyó desde el relevo.

La Escuadra Naranja trabajó con juego de bullpen, iniciando con Jorge Rodríguez, quien permitió dos anotaciones en dos entradas de labor.

El crédito de la victoria fue para Enrique Castillo (2-0), mientras que Fernando Salas tuvo un destacado debut en la temporada, lanzando una entrada perfecta con un ponche incluido.

Por su parte, Zach Willeman (0-1) cargó con la derrota para Guasave tras lanzar 3.0 episodios, en los que concedió tres hits, cinco carreras (cuatro limpias), dos pasaportes y tres ponches.

?? ¡Nueva serie en #Hermosillo! Los @ClubNaranjeros reciben a los Algodoneros de Guasave en busca de romper una racha de cuatro derrotas en la temporada 2025-2026 de la #LMP.



Hasta la sexta entrada, el marcador en el ‘Fernando Valenzuela’ va 9-3 a favor de los locales.



… pic.twitter.com/KP9qxd18De — EXPRESO (@Expresoweb) November 5, 2025

Cortan la mala racha

Los Algodoneros tomaron ventaja temprana en la primera entrada, con un cuadrangular de dos carreras de Kristian Delgado por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Leo Heras.

Sin embargo, Naranjeros respondió de inmediato con ofensivas consecutivas que dieron la vuelta al marcador.

En el cierre del primer inning, T.T. Bowens se embasó en error de Orlando Piña, lo que permitió a Jasson Atondo anotar la primera carrera local.

El empate llegó poco después, cuando Jesús Loya remolcó a Harold Ramírez con una rola para out en segunda.

La remontada se concretó en la segunda entrada, cuando Harold Ramírez conectó su tercer cuadrangular de la temporada, un panorámico batazo de tres carreras que llevó al plato a Sergio Burruel y Ángel Ramírez, para poner el marcador 5-2.

La ofensiva de Hermosillo continuó en la cuarta entrada con un rally de tres anotaciones, producto de los batazos de Atondo y Ramírez, además de un elevado de sacrificio de Bowens, que amplió la ventaja 8-2.

En la sexta, Jesús Loya volvió a responder al mandar al plato a Harold Ramírez, quien había iniciado la entrada con sencillo.

Guasave descontó en la séptima con un cuadrangular solitario de Alan Espinoza ante los lanzamientos de Tyler Myrick.

Para cerrar, José Mora se encargó del noveno episodio: tras permitir un doblete de Oscar Colás, retiró sin complicaciones los tres outs finales y selló la victoria sonorense.