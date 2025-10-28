Shohei Ohtani impuso múltiples récords ofensivos y Freddie Freeman decidió el duelo más largo en la historia reciente de la Serie Mundial.

El Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers quedará en los libros de historia del beisbol.

Después de 18 entradas y más de seis horas y media de acción, un cuadrangular solitario de Freddie Freeman en la parte baja del inning 18 selló la victoria 6-5 de los angelinos, que tomaron ventaja de 2-1 en la serie.

El maratónico encuentro, celebrado en el Dodger Stadium, no solo destacó por su duración, sino también por la extraordinaria actuación de Shohei Ohtani, quien firmó una de las noches ofensivas más impresionantes en la historia de las Grandes Ligas.

Ohtani se embasó nueve veces, conectó dos cuadrangulares y dos dobletes, y recibió cinco bases por bolas, cuatro de ellas intencionales. Con ello, el japonés rompió y empató una serie de récords históricos en la postemporada:

Se convirtió en el único primer bate con ocho jonrones en una misma postemporada , superando marcas previas de Kyle Schwarber, George Springer y Lenny Dykstra

, superando marcas previas de Kyle Schwarber, George Springer y Lenny Dykstra Es el único jugador en la historia de MLB con tres juegos de múltiples cuadrangulares en una misma postemporada

en una misma postemporada Sus siete extrabases consecutivos en el Dodger Stadium representan la racha más larga registrada en la historia de la postemporada

consecutivos en el Dodger Stadium representan la racha más larga registrada en la historia de la Igualó el récord de más bases alcanzadas en un juego de Serie Mundial con 12 totales

Además, Ohtani alcanzó base en 10 apariciones consecutivas al plato, imponiendo una nueva marca y convirtiéndose en el primer jugador en recibir cinco boletos seguidos —cuatro intencionales— en un juego de Serie Mundial.

El héroe final fue Freddie Freeman, quien selló el encuentro con un batazo monumental por todo el jardín central ante los envíos del relevista Brendon Little, noveno pitcher utilizado por Toronto. Will Klein, décimo lanzador de los Dodgers, se apuntó la victoria tras lanzar cuatro entradas impecables con solo un hit permitido.

El partido tuvo momentos de gran tensión. El mexicano Alejandro Kirk volvió a brillar al conectar un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada, que momentáneamente dio ventaja a Toronto. El tijuanense continúa su paso histórico al igualar a la leyenda de Naranjeros, Vinicio Castilla, con cinco cuadrangulares en postemporada, consolidándose como uno de los peloteros mexicanos más destacados en la historia de las Grandes Ligas.

Jugadas defensivas clave también definieron el rumbo del juego, como el tiro de Teoscar Hernández desde el jardín derecho para poner out en home a Davis Schneider en la décima entrada, y la intervención de Roki Sasaki y Tommy Edman, quienes evitaron carreras decisivas para los angelinos en los extra innings.

Con la victoria, Los Angeles Dodgers se colocan arriba 2-1 en la Serie Mundial, que continuará este martes con Shohei Ohtani anunciado como abridor en busca de ampliar la ventaja ante unos Blue Jays que han mostrado gran resistencia.

