Quinto Nivel escaló a la cima con una clara victoria sobre Los Ramones, mientras que Ramón Corral vino de atrás para imponerse a Pollo Feliz.

Con la segunda doble cartelera consecutiva, la sexta jornada de la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros continuó este jueves en los campos del Cárcamo.

Quinto Nivel dominó de principio a fin a Mariscos Los Ramones, a quienes derrotó con marcador de 9-2 para escalar posiciones y alcanzar la parte alta del standing. En otro frente, Amigos de Ramón Corral vinieron de atrás y se impusieron 3-2 a Pollo Feliz, en un duelo definido por errores en el pitcheo rival.

Remontada de Amigos de Ramón Corral

Pollo Feliz tomó ventaja temprano en el encuentro gracias a Folden Medina, quien produjo la carrera de la quiniela con un imparable en la primera entrada. En el tercer rollo, el mismo Medina repitió la dosis con otro batazo oportuno para colocar el 2-0 parcial.

El dominio de los lanzadores mantuvo la pizarra sin movimiento hasta la quinta, cuando Enrique Castillo respondió con el madero y acercó a los Amigos 2-1. Con la casa llena, Bryan Juzaino estuvo cerca de dar la vuelta al marcador con un batazo profundo, pero la defensiva lo contuvo.

En la sexta, la ofensiva volvió a presionar y llenó los senderos. Con dos outs, Pedro Ayala entró al relevo, pero un wild pitch permitió el empate a 2-2. Poco después, otro envío descontrolado abrió la puerta para que la novena de Ramón Corral se fuera arriba 3-2, ventaja que resultó definitiva.

Quinto Nivel controla a Los Ramones

En el otro juego de la noche, Quinto Nivel atacó desde temprano al pitcheo rival. Un error del campocorto permitió la primera carrera de Damián Fimbres, y un par de batazos oportunos ampliaron el marcador a 4-0.

En el quinto inning, ambas novenas sumaron carreras para dejar momentáneamente el 6-2, pero Miguel Vázquez volvió a responder con el madero y empujó dos más para despegarse en el marcador. Finalmente, Fimbres selló la victoria con un imparable productor en la séptima, decretando el 9-2 final.