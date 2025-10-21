En el Día de Héctor Espino y en su 80 aniversario, Naranjeros de Hermosillo portará este martes el jersey retro con el número 21 en honor al “Supermán de Chihuahua”.

En el marco de su 80 aniversario y en una fecha especial para la afición sonorense —el Día de Héctor Espino—, Naranjeros de Hermosillo saltará hoy al diamante con un gesto de memoria y gratitud: todo el plantel y el cuerpo técnico vestirán un jersey retro con el número 21 y el apellido “Espino” en la espalda, en tributo al más grande referente que ha portado la casaca naranja.

El homenaje se realizará durante el primero de la serie ante Yaquis de Ciudad Obregón, programado a las 19:30 horas en el estadio “Fernando Valenzuela” de la capital sonorense.

La organización informó que, por única ocasión en este duelo inaugural de serie, los uniformes de juego mostrarán el #21 y el apellido Espino para recordar al “Supermán de Chihuahua”, Héctor Espino González, figura histórica del beisbol mexicano y símbolo de Naranjeros.

La activación conmemora el legado del cañonero y conecta con el aniversario de la franquicia, que celebra ocho décadas de historia, títulos y generaciones de aficionados en Sonora.



