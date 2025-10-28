El derecho lanzó siete entradas de dominio absoluto y Culiacán pegó oportunamente para llevarse el primer juego en el Estadio Fernando Valenzuela.

Una brillante salida de Manuel 'Manny' Barreda, combinada con una ofensiva efectiva, llevó a los Tomateros de Culiacán a imponerse por 6-0 sobre los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Fernando Valenzuela, en el primer juego de la serie.

Barreda (1-0) firmó una auténtica joya de pitcheo al lanzar siete entradas completas, en las que apenas permitió tres imparables y una base por bolas, además de recetar cuatro ponches en una labor de 102 lanzamientos.

Por Hermosillo, Touki Toussaint (1-1) cargó con la derrota luego de 5.1 episodios, en los que admitió seis hits, cuatro carreras y dos pasaportes, además de ponchar a cinco rivales con 98 lanzamientos.

El duelo de este miércoles está programado entre Eduardo Vera por Naranjeros y Luis Cessa por los guindas.

Culiacán impone su ley desde la cuarta

El marcador se mantuvo en ceros hasta el inicio del cuarto inning, cuando los guindas rompieron el silencio ofensivo.

Jon Singleton, con dos corredores en base, conectó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Ramón Ríos y Orlando Martínez para el 2-0.

En la sexta entrada, Culiacán amplió su ventaja con un rally de tres carreras. Tras ponchar a Singleton, Toussaint golpeó a Fernando Villegas y otorgó base por bolas a Brady Whalen, lo que marcó el final de su actuación.

Luis Verdugo recibió al relevista Augusto Mendieta con un doblete por regla que remolcó a Édgar Robles, mientras que J.P. Martínez y Ramón Ríos siguieron con imparables productores para el 5-0.

La sexta anotación llegó en el séptimo inning, cuando Whalen conectó otro doblete que impulsó a Singleton al plato; sin embargo, Robles fue puesto out en home en la misma jugada.

Los Naranjeros intentaron evitar la blanqueada en la recta final, pero la tarea resultó imposible ante los relevos de Sasagi Sánchez y Joe Barlow, quienes completaron el trabajo iniciado por Barreda.